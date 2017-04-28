Makedonya’da protestocular Meclis’i bastı

Siyasi gerginliğin aylardır sürdüğü Makedonya’da yüzlerce protestocu parlamento binasını basarak milletvekillerini rehin aldı.

Askeri müdahale sonucu rehineler serbest bırakıldı. Olayların ardından aralarında milletvekili ve basın mensuplarının da bulunduğu 42 kişi tıbbi yardım için hastanelere başvurdu. Makedonya cumhurbaşkanı Gyorge İvanov, siyasi parti liderlerini toplantıya çağırdı. Balkan ülkesi Makedonya 26 yıllık tarihindeki en büyük siyasi krizle karşı karşıya.

Aralık 2016’da sosyal demokratların kazandığı seçimlerden beri hala bir hükümet kurulabilmiş değil. Sosyal demokrat lider Zoran Zaev, meclisteki Arnavutların desteğiyle koalisyon oluşturacak çoğunluğa ulaştı ancak Cumhurbaşkanı’ndan hükümeti kurma görevini alamadı. Zaev’in son hamlesi Arnavut asıllı Talat Caferi’yi meclis başkanlığına aday göstermek oldu.

Dünkü oylama sonucu Caferi’nin seçimi kazandığı açıklandı, buna karşılık eski başbakan Nikola Gruevski’nin Ulusal Birliği Demokratik Partisi oylamayı yasa dışı ilan etti. Ardından, gün boyu dışarıda eylem yapan Gruevski’nin yandaşları parlamento binasını bastı. Sayıları 200’ü bulan ve bazıları maske takan grup sosyal demokrat ve Arnavut milletvekillerini hedef aldı. Uzun süre bir müdahale ile karşılaşmayan aşırı sağcı grup, aralarında sosyal demokrat lider Zaev’in de bulunduğu çok sayıda kişiyi darp etti. Sosyal demokrat liderin yüzü kanlar içinde kaldı.

Silahı olan saldırganlar milletvekili ve meclis çalışanlarını uzun süre rehin aldı. Rehin tutulanlar arasında Anadolu Ajansı kameramanı da vardı. Eylem parlamento binasına giren askerlerin müdhalesiyle son buldu. Rehineler tahliye edildi. Makedonya’nın resmi haber ajansının haberine göre aralarında milletvekili ve basın mensuplarının da bulunduğu 42 kişi tıbbi yardım için hastanelere başvurdu.