Malas: Önceliğim Kıbrıs sorununun çözümü

Haravgi gazetesine verdiği söyleşide Stavros Malas, seçilmesi halinde öncelik vereceği konulardan söz etti.



Kıbrıs sorununun çözüm çabasının, ilk önceliği olduğunu çünkü, yarı “işgal” altında bulunan bir ülkede yaşayabilir bir ekonomik kalkınmanın planlanmasının mümkün olmadığını söyleyen Malas, bununla birlikte ilk siyasi icraatının ise batık krediler konusunun ele alınması olacağını ifade etti.



Malas, Kıbrıs sorununun çözümünü zorlaştıran unsurun Türkiye’nin “uzlaşmazlığının” yanı sıra, sağ kanattaki liderlerin seçim kampanyası maksatlı bir dediklerinin diğerini tutmaması olduğunu da belirtti.