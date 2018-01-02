Malek, Dayı, Şimşek ve Sezener zirvede

13’ER SÜPER LİG MAÇI YÖNETTİLER:

Üst Klasman hakemlerinden Mehmet Malek, Fehim Dayı, Serkan Şimşek ve Mehmet Sezener; 120 karşılaşmanın oynandığı Süper Lig’de 13’er maç yöneterek ilk devrede en çok düdük çalan hakemler oldular. Süper Lig’de 12 maç yöneten A Klasman hakemi Ali Özer; sayısal olarak Üst Klasman hakemleri düzeyine çıkmasının yanı sıra, A Klasman hakemleri arasında da ilk sırayı aldı

SÜPER LİG’DE 15, 1. LİG’DE 22 HAKEM:

İlk devrede 120 karşılaşmanın oynandığı Süper Lig’de; 7’si Üst ve 8’i de A Klasman olmak üzere toplam 15 hakem görev alırken 120 maçın 85’ini Üst, 35’ini de A Klasman hakemleri yönetti. 119 müsabakanın oynandığı 1. Lig’de ise 7’si Üst Klasman, 13’ü A Klasman ve 2’si de B Klasman olmak üzere toplam 22 hakem düdük çaldı

Coşkun KUTAY

7 Üst Klasman, 14 A Klasman ve 2 B Klasman olmak üzere 23 futbol hakeminin, 2017-18 futbol sezonu K-PET Süper Lig ve K-PET 1 Ligi’nin ilk devresinde oynanan toplam 239 karşılaşmada yönettikleri maç sayıları belli oldu.

İlk devrede oynanan 120 Süper Lig karşılaşmasının; 85’ini 7 Üst Klasman ve 35’ini de 8 A Klasman olmak üzere, 15 hakem yönetti.

Ertelenen Göçmenköy-Hamitköy maçı dışında oynanan 119 1.Lig mücadelesinin; 12’sinde 7 Üst Klasman, 105’inde, 13 A Klasman ve 2’sinde de 2 B Klasman olmak üzere, toplam 22 hakem düdük çaldı.

Üst Klasmanda: Malek, Dayı, Şimşek ve Sezener ilk sırada

Havadis Spor Servisi’nin; hakemlerin, “Sahada sergiledikleri performanslarından ziyade”, sadece “Süper Lig karşılaşmalarında aldıkları “Görev sayılarını” ön planda tutmak suretiyle yaptığı klasmanda, 7 hakemden oluşan Üst Klasmanda; Süper Lig’de 13’er maç yöneten Mehmet Malek, Fehim Dayı, Serkan Şimşek ve Mehmet Sezener, ilk devrenin sayısal bazda ön plana çıkan hakemleri oldular. Bunları; 11’er Süper Lig karşılaşması yöneten, Utku Hamamcıoğlu, Osman Özpaşa ve Kerem Eran takip etti.

A Klasmanda Ali Özer açık ara önde

14 hakemden oluşan A Klasmanda; Ali Özer yönettiği 12 Süper Lig maçı ile sayısal bazda zirveye çıkarken, O’nu, 7 maçla Hüseyin Eyyüpler ve 5’er karşılaşma ile de Turgay Misk ve Timur Ercan Bodi takip etti. Ali Özer A Klasman hakemleri arasında da ilk sırayı aldı.

Klasmanlara göre hakemlerin yönettiği maç sayıları

Üst Klasman Süper 1.Lig Toplam

1.Mehmet Malek 13 2 15

2.Fehim Dayı 13 2 15

3.Serkan Şimşek 13 2 15

4.Mehmet Sezener 13 1 14

5.Utku Hamamcıoğlu 11 2 13

6.Osman Özpaşa 11 2 13

7.Kerem Eran 11 1 12

A Klasman Süper 1.Lig Toplam

1.Ali Özer 12 0 12

2.Hüseyin Eyyüpler 7 5 12

3.Turgay Misk 5 7 12

4.Timur Ercan Bodi 5 7 12

5.Emre Öztaşlı 3 7 10

6.Hüseyin Özkan 1 11 12

7.Mustafa Öztugay 1 10 11

8.Serkan Durmaz 1 7 8

9.Evren Karademir 0 11 11

10.Serdar Bilgimer 0 11 11

11.Osman Küçük 0 11 11

12.İhsan Payas 0 8 8

13.Hasan Eriş 0 6 6

14.Hakan Muhtaroğlu 0 4 4

B Klasman Süper 1.Lig Toplam

1.Hakan Ünal 0 1 1

2.Ozan Kel 0 1 1