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Malek, Dayı, Şimşek ve Sezener zirvede

2017-1018 Futbol Sezonu, K-PET Süper Lig ve K-PET 1. Ligi’nin ilk devresinde ertelenen Göçmenköy-Hamitköy maçı dışında oynanan toplam 239 karşılaşmada düdük çalan hakemlerin yönettikleri maç sayıları belirlendi

02/01/2018

Malek, Dayı, Şimşek ve Sezener zirvede
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13’ER SÜPER LİG MAÇI YÖNETTİLER:

Üst Klasman hakemlerinden Mehmet Malek, Fehim Dayı, Serkan Şimşek ve Mehmet Sezener; 120 karşılaşmanın oynandığı Süper Lig’de 13’er maç yöneterek ilk devrede en çok düdük çalan hakemler oldular. Süper Lig’de 12 maç yöneten A Klasman hakemi Ali Özer;  sayısal olarak Üst Klasman hakemleri düzeyine çıkmasının yanı sıra, A Klasman hakemleri arasında da ilk sırayı aldı

 

SÜPER LİG’DE 15, 1. LİG’DE 22 HAKEM:

İlk devrede 120 karşılaşmanın oynandığı Süper Lig’de; 7’si Üst ve 8’i de A Klasman olmak üzere toplam 15 hakem görev alırken 120 maçın 85’ini Üst, 35’ini de A Klasman hakemleri yönetti. 119 müsabakanın oynandığı 1. Lig’de ise 7’si Üst Klasman, 13’ü A Klasman ve 2’si de B Klasman olmak üzere toplam 22 hakem düdük çaldı        

 

Coşkun KUTAY

7 Üst Klasman, 14 A Klasman ve 2 B Klasman olmak üzere 23 futbol hakeminin, 2017-18 futbol sezonu K-PET Süper Lig ve K-PET 1 Ligi’nin ilk devresinde oynanan toplam 239 karşılaşmada yönettikleri maç sayıları belli oldu.

İlk devrede oynanan 120 Süper Lig karşılaşmasının; 85’ini 7 Üst Klasman ve 35’ini de 8 A Klasman olmak üzere, 15 hakem yönetti.

Ertelenen Göçmenköy-Hamitköy maçı dışında oynanan 119 1.Lig mücadelesinin; 12’sinde 7 Üst Klasman, 105’inde, 13 A Klasman ve 2’sinde de 2 B Klasman olmak üzere, toplam 22 hakem düdük çaldı.

 

Üst Klasmanda: Malek, Dayı, Şimşek ve Sezener ilk sırada

Havadis Spor Servisi’nin; hakemlerin, “Sahada sergiledikleri performanslarından ziyade”, sadece “Süper Lig karşılaşmalarında aldıkları “Görev sayılarını” ön planda tutmak suretiyle yaptığı klasmanda, 7 hakemden oluşan Üst Klasmanda; Süper Lig’de 13’er maç yöneten Mehmet Malek,  Fehim Dayı, Serkan Şimşek ve Mehmet Sezener, ilk devrenin sayısal bazda ön plana çıkan hakemleri oldular. Bunları; 11’er Süper Lig karşılaşması yöneten, Utku Hamamcıoğlu, Osman Özpaşa ve Kerem Eran takip etti.

 

A Klasmanda Ali Özer açık ara önde   

14 hakemden oluşan A Klasmanda; Ali Özer yönettiği 12 Süper Lig maçı ile sayısal bazda zirveye çıkarken, O’nu, 7 maçla Hüseyin Eyyüpler ve 5’er karşılaşma ile de Turgay Misk ve Timur Ercan Bodi takip etti. Ali Özer A Klasman hakemleri arasında da ilk sırayı aldı.

 

Klasmanlara göre hakemlerin yönettiği maç sayıları

Üst Klasman                         Süper     1.Lig       Toplam

1.Mehmet Malek                 13           2             15

2.Fehim Dayı                        13           2             15

3.Serkan Şimşek                  13           2             15

4.Mehmet Sezener             13           1             14

5.Utku Hamamcıoğlu          11           2             13

6.Osman Özpaşa                  11           2             13

7.Kerem Eran                      11           1             12

A Klasman                             Süper     1.Lig       Toplam

1.Ali Özer                              12           0             12

2.Hüseyin Eyyüpler             7             5             12

3.Turgay Misk                       5            7             12

4.Timur Ercan Bodi             5             7             12

5.Emre Öztaşlı                      3             7             10

6.Hüseyin Özkan                  1             11           12

7.Mustafa Öztugay              1             10           11

8.Serkan Durmaz                 1             7             8

9.Evren Karademir              0             11           11

10.Serdar Bilgimer              0             11           11

11.Osman Küçük                 0             11           11

12.İhsan Payas                     0             8             8

13.Hasan Eriş                        0             6             6

14.Hakan Muhtaroğlu        0             4             4

 

B Klasman                             Süper     1.Lig       Toplam

1.Hakan Ünal                        0             1             1

2.Ozan Kel                            0             1             1

 



TAGS: Malek, Dayı, Şimşek, Sezener, hakem
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