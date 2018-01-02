Malek, Dayı, Şimşek ve Sezener zirvede
2017-1018 Futbol Sezonu, K-PET Süper Lig ve K-PET 1. Ligi’nin ilk devresinde ertelenen Göçmenköy-Hamitköy maçı dışında oynanan toplam 239 karşılaşmada düdük çalan hakemlerin yönettikleri maç sayıları belirlendi
02/01/2018
13’ER SÜPER LİG MAÇI YÖNETTİLER:
Üst Klasman hakemlerinden Mehmet Malek, Fehim Dayı, Serkan Şimşek ve Mehmet Sezener; 120 karşılaşmanın oynandığı Süper Lig’de 13’er maç yöneterek ilk devrede en çok düdük çalan hakemler oldular. Süper Lig’de 12 maç yöneten A Klasman hakemi Ali Özer; sayısal olarak Üst Klasman hakemleri düzeyine çıkmasının yanı sıra, A Klasman hakemleri arasında da ilk sırayı aldı
SÜPER LİG’DE 15, 1. LİG’DE 22 HAKEM:
İlk devrede 120 karşılaşmanın oynandığı Süper Lig’de; 7’si Üst ve 8’i de A Klasman olmak üzere toplam 15 hakem görev alırken 120 maçın 85’ini Üst, 35’ini de A Klasman hakemleri yönetti. 119 müsabakanın oynandığı 1. Lig’de ise 7’si Üst Klasman, 13’ü A Klasman ve 2’si de B Klasman olmak üzere toplam 22 hakem düdük çaldı
Coşkun KUTAY
7 Üst Klasman, 14 A Klasman ve 2 B Klasman olmak üzere 23 futbol hakeminin, 2017-18 futbol sezonu K-PET Süper Lig ve K-PET 1 Ligi’nin ilk devresinde oynanan toplam 239 karşılaşmada yönettikleri maç sayıları belli oldu.
İlk devrede oynanan 120 Süper Lig karşılaşmasının; 85’ini 7 Üst Klasman ve 35’ini de 8 A Klasman olmak üzere, 15 hakem yönetti.
Ertelenen Göçmenköy-Hamitköy maçı dışında oynanan 119 1.Lig mücadelesinin; 12’sinde 7 Üst Klasman, 105’inde, 13 A Klasman ve 2’sinde de 2 B Klasman olmak üzere, toplam 22 hakem düdük çaldı.
Üst Klasmanda: Malek, Dayı, Şimşek ve Sezener ilk sırada
Havadis Spor Servisi’nin; hakemlerin, “Sahada sergiledikleri performanslarından ziyade”, sadece “Süper Lig karşılaşmalarında aldıkları “Görev sayılarını” ön planda tutmak suretiyle yaptığı klasmanda, 7 hakemden oluşan Üst Klasmanda; Süper Lig’de 13’er maç yöneten Mehmet Malek, Fehim Dayı, Serkan Şimşek ve Mehmet Sezener, ilk devrenin sayısal bazda ön plana çıkan hakemleri oldular. Bunları; 11’er Süper Lig karşılaşması yöneten, Utku Hamamcıoğlu, Osman Özpaşa ve Kerem Eran takip etti.
A Klasmanda Ali Özer açık ara önde
14 hakemden oluşan A Klasmanda; Ali Özer yönettiği 12 Süper Lig maçı ile sayısal bazda zirveye çıkarken, O’nu, 7 maçla Hüseyin Eyyüpler ve 5’er karşılaşma ile de Turgay Misk ve Timur Ercan Bodi takip etti. Ali Özer A Klasman hakemleri arasında da ilk sırayı aldı.
Klasmanlara göre hakemlerin yönettiği maç sayıları
Üst Klasman Süper 1.Lig Toplam
1.Mehmet Malek 13 2 15
2.Fehim Dayı 13 2 15
3.Serkan Şimşek 13 2 15
4.Mehmet Sezener 13 1 14
5.Utku Hamamcıoğlu 11 2 13
6.Osman Özpaşa 11 2 13
7.Kerem Eran 11 1 12
A Klasman Süper 1.Lig Toplam
1.Ali Özer 12 0 12
2.Hüseyin Eyyüpler 7 5 12
3.Turgay Misk 5 7 12
4.Timur Ercan Bodi 5 7 12
5.Emre Öztaşlı 3 7 10
6.Hüseyin Özkan 1 11 12
7.Mustafa Öztugay 1 10 11
8.Serkan Durmaz 1 7 8
9.Evren Karademir 0 11 11
10.Serdar Bilgimer 0 11 11
11.Osman Küçük 0 11 11
12.İhsan Payas 0 8 8
13.Hasan Eriş 0 6 6
14.Hakan Muhtaroğlu 0 4 4
B Klasman Süper 1.Lig Toplam
1.Hakan Ünal 0 1 1
2.Ozan Kel 0 1 1