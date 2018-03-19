Mali uzmanlar uyarıyor
Uzmanlar TL cinsinden borçlanma öneriyor
19/03/2018
HK
Dövizdeki yükseliş karşısında vatandaşları uyaran uzmanlar TL cinsinden borçlanma öneriyor.
Dövizin son günlerde tırmanışa geçmesi araç ve konut satışlarıyla kiraların Sterlin üzerinden belirlendiği KKTC’de ciddi sıkıntılara yol açtı.
Mali uzmanlar özellikle döviz cinsinden kredi alanların ödeme zorluğuna düştüğünü belirtirken “Türk lirası kazananlar dövizle borçlanma yapmasın” uyarısında bulundu.
Suna Erden – Diyalog | Haberin Tamamı Diyalog Gazetesi’nde