HABER KIBRIS

Mali uzmanlar uyarıyor

Uzmanlar TL cinsinden borçlanma öneriyor

19/03/2018
HK

Mali uzmanlar uyarıyor
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Dövizdeki yükseliş karşısında vatandaşları uyaran uzmanlar TL cinsinden borçlanma öneriyor.

Dövizin son günlerde tırmanışa geçmesi araç ve konut satışlarıyla kiraların Sterlin üzerinden belirlendiği KKTC’de ciddi sıkıntılara yol açtı.

Mali uzmanlar özellikle döviz cinsinden kredi alanların ödeme zorluğuna düştüğünü belirtirken “Türk lirası kazananlar dövizle borçlanma yapmasın” uyarısında bulundu.

Suna Erden – Diyalog | Haberin Tamamı Diyalog Gazetesi’nde

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TAGS: döviz, türk lirası, dolar, euro
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