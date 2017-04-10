Maliye Bakanlığı ile KTAMS uzlaştı

KTAMS’ın, “Bakanlığı terk etmeme” eylemi sona erdi.

KTAMS ile görüşen Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, haftaya Çarşamba günü KTAMS ile bir masa etrafında toplanma tarihi verirken, maaşlar konusunda bu yıl arayı açmama yönünde yapılacak önlemler hariç çok yönlü bir açılımın da beklenmemesini isteyerek; “ama bazı uygulamalar var ki, hakikaten yanlış. O uygulamaları ele alıp mutlaka düzene sokacağız. Özlük hakları ve uygulamalar ile ilgili konuları tartışmak ve çözüm bulmak adına buyurun gelin konuşalım” dedi.

‘Göç Yasası’ olarak bilinen Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasası’nın (47/2010) çalışanlar açısından birçok sıkıntıya neden olduğunu bildiğine dikkati çeken Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş ancak yasanın bir defa da kaldırılmasının mümkün olamayacağını belki adım adım, belki sektör sektör bu komplikasyonun ortadan kalkabileceğine işaret ederek, bunun için bütçenin genel durumunun da iyi olması gerektiğini kaydetti.

Doktorlara yapılan artışın da gündeme geldiği görüşmede, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, bu ayrıcalığın özelde Hekimlere, genelse ise ülkeye fayda sağlayacağını kaydederek; “günün sonunda sağlık hepimiz için önemli” dedi.