Mamalı: Ödediğimiz vergileri yandaşlarına dağıttılar

Yeni Bakış'tan Deniz Abidin'in haberine göre, Anonimus Hareketi Başkanı Avukat Barış Mamalı, demokrasi ve siyaset alanı ile modern batı medeniyetlerinde, diğerlerine göre birçok farklı uygulamayla karşılaşıldığını belirterek, bunların en başında “istifa” konusunun gelmekte olduğunu söyledi. Mamalı, ülkemizde uygulaması olmayan istifa müessesesinin aslında önemli bir siyasi ahlak göstergesi olduğunu belirterek, bir sürü başarısızlığa ve skandal icraatlara rağmen hiçbir bakan, milletvekili veya bürokratın istifa etmediğine dikkat çekti.

Mamalı, siyasi erdem sahibi siyasetçilerin halka ve seçmenlerine olan saygısına bağlı olarak zaman zaman istifa yoluna başvurduklarına vurgu yaparak, UBP-DP hükümetinin halka saygı göstermeyen, yokmuşuz gibi kötü icraatlarına devam eden bir hükümet olduğunu söyledi.

“Sorunları çözecek tek bir icraat göremedik”

Mamalı, istifanın kendini aşmış ve ilerlemiş toplumlarda siyaset adamının gerektiğinde başvurmaktan çekinmediği cesaret gerektiren kişilikli bir eylem olduğunu belirterek şunları söyledi, “Bizim gibi demokrasi ve özgürlük adına gölge oyunu oynayan ülkelerde istifa kelimesini ağza almak dahi düşünülmemektedir.

Her şeyden önce siyasette erdem, dürüstlük ve cesarete bakmak gerekir. Yıllardır bunu hiçbir iktidarda göremedik. Bu seçimlerden de maalesef bu özelliklere sahip bir iktidar çıkacağını hiç ummuyorum.”

Mamalı, hükümetin yaptığı icraatlara bakıldığında ülkede sorunları kökten çözecek tek bir icraat görülmediğini ifade ederek, ekonomi, sosyal, kamu yönetimi ve disiplini, trafik, sağlık, adalet, eğitim, insan hak ve özgürlükleri ve benzeri alanlarda halkın yararına atılmış tek bir harç yoktur” dedi.

“Ödediğimiz vergileri yandaşlarına dağıttılar”

Mamalı, şunları söyledi, “Türk Lirasının değer kaybetmesi ve dövizin anormal yükselişi karşısında anayasal yetkisini kullanmaktan korkan, borçlu insanları iliğine kadar kemiren “fahiş faiz sistemi”ni hafifletmeyi dahi düşünmeyen, özel sektör çalışanlarını köle olarak görüp kale almayan, insan hakları adına tek bir ilerleme sağlamayan, ülkede onbinlerce kanser ve depresyon hastası insana merhem olacak tek bir hamlesi olmayan, aldığımız gıda ve ilaçlarda denetim yapmayıp bu alanda insana karşı tam bir terörün yaşanmasına sebep olan, ciddi sorun haline gelmiş trafik ve yollar hususunda gayriciddi davranan, ülkeye gelen yabancıları denetimden geçirmeyip suçlarda ve insan sömürüsünde patlama yaşanmasına neden olan, halkın eriyen gelir durumu karşısında suskunları oynayan, uyuşturucunun yaygınlaşması karşısında tek kelime etmeyen, fuhuşun sokaklara inmesine engel olmayan, yargının sorunlarını hiç umursamayan ve daha birçok olumsuzluğun altına imza atmış bir hükümet gördük.

Kısacası bizler birey olarak ödediğimiz vergilerin ya havaya gittiğini ya da yandaşlara dağıtıldığını izledik.”

“Leblebi gibi vatandaşlık dağıttılar”

Mamalı, siyasette yalakalık, yardakçılık ve yolsuzluğun ivme yükselterek devam ettiğini belirterek, “İktidarı kaybetme hezeyanıyla leblebi gibi vatandaşlık dağıttılar. Çevreyi yok etme pahasına inşaat furyasına ön verdiler, araziler ahbap-çavuş yöntemiyle peşkeş çekildi. 2013’te UBP ve DP’nin seçim bildirgesinde yer alan vaatlerin ise neredeyse %95’i gerçekleşmedi, yani fos çıktı.

Tüm bu manzaraya rağmen hükümet ortakları çıkıp ne diyor, ‘Biz başarılıyız, çok güzel işler yaptık, bizi desteklemeye devam edin.’Mamalı, “İnsanlık adına tek bir icraatın olmadığını gördükten sonra hükümet partilerine yeniden destek vermek medeni açıdan mantıklı ve akıllı bir insan işi değildir” diye konuştu.