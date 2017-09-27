Mamalı:İcraat yok, sadece vatandaşlık veriyorlar

Avukat Barış Mamalı, ADA TV’ye konuk oldu. Erçin Şahmaran’ın “SÖZ SİZDE” programına katılan Mamalı, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

“İcraat yok, sadece vatandaşlık veriyorlar”

“Gelmiş geçmiş hükümetler halkın için hiçbir şey yapmadılar. Tek bir icraat, halkı rahatlatacak. Varsa söyleyin. İcraat yapmadıkları için vatandaşlık vererek oy kapısı açmaya çalışıyorlar.

Altyapı artık yetersiz, bu nüfusa yetmiyor. Eğitim ve sağlık mevcut nüfusa bile cevap veremezken hesapsızca bu külfet artırılıyor.

Halk bugüne kadar oy verirken kriter aramadı. Bu Kıbrıslı aklını başına almazsa bir parmağını ısıracak, on parmağı ağrıyacak.”

“Polis örgütünü yükü ağır”

Kurumlar kötü durumda, sistem yok, düzen yok. Örneğin Polis Örgütü, yükü ağır, üstelik hiçbir sorunları çözülmüyor. Çünkü sivile bağlı değil. Söz sahibi siz değilsiniz, sivil otorite yönetmiyor. FETÖ diye bir olay var. Polisler huzursuz, suç var mı, yok mu, belli değil. Örgüt içinde huzursuzluk sürüyor.

Dünyanın başka hiçbir ülkesinde, kritik kurumları, bir başka ülkenin atadığı insanlar yönetmez. Kurumlarınıza sahip değilseniz, siz yönetemiyorsanız, devlet değilsiniz.”

“Çalışmak için Uzak Doğudan gelen insanlardan ne isteniyor?”

“ Türkiye’den çalışmak için gelen insanlar artık gelmiyor. Çünkü Türkiye de asgari ücret, geçim şartları değişti. Bizde bir iş gücü boşluğu oluştu. Bu boşluğu uzak doğu ülkelerinden gelen insanlar dolduruyor. Bu insanlar sadece çalışmaya geliyor. Üstelik kötü, denetlenmeyen, sömürülen bir düzende. Ne vatandaşlık istiyorlar, ne çok ciddi suç olaylarına karışıyorlar. Tek dertleri para kazanmak.

Bu insanlara karşı bir insanlık suçu işleniyor. Adaya girerlerken zorluk çıkarılıyor. Baskı yapılıyor, havaalanında sorgulanıyor, küçük düşürülüyor.

Fakat her ne hikmetse, başka ülkeden gelen insanlara aynı muamele yapılmıyor. Onlar ellerini, kollarını sallayarak çekip gidiyor. Bu ayrımcılığın sebebi nedir, ne isteniyor bu insanlardan, yoksa buraya çalışmaya gelmeleri engellenmeye mi çalışılıyor? Bu konunun Türkiye ile yapılan iş gücü anlaşmasının bir bağlantısı var mı?”

"Avukat sayısına kota getirilmeli"

“Avukatlık mesleği zorda, ayaklar altında, kalite düştü. Bir düzenleme şart. Avukat sayısına kota getirilmeli. Bugün yargı zordaysa bunun en önemli sorumlusu hükümetlerdir.

Bu ülkede bir faiz yasası bile yoktur. Esas sorun budur. Mazbatalar insan haklarına aykırı, biz bunu sistem yaptık. Dünyanın hiçbir yerinde sınırsız faiz yok.”