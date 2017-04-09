Mancini Galatasaray’ın yıldızı Sneijder’e gözünü dikti

Gelecek sezon Roma'nın başına geçmesi beklenen Roberto Mancini, transfer listesini hazırlıyor. La Gazzetta dello Sport’un haberine göre Galatasaray’da birlikte çalıştığı Hollandalı futbolcuyu da yanında götürmeye hazırlanan Mancini, transfer listesinin en başına Sneijder’ı yazdı.

Fatih Terim'in Galatasaray'dan ayrılmasından sonra sarı-kırmızılı takımın başına geçen ve iz bırakan Roberto Mancini'nin gelecek sezon İtalyan ekibi Roma ile anlaşmasına kesin gözüyle bakılıyor. Hatta La Gazzetta dello Sport, Mancini'nin transfer listesini yazmaya başladı. Listenin ilk sırasında ise Mancini'nin Galatasaray'da birlikte çalıştığı Wesley Sneijder yer alıyor. 32 yaşındaki futbolcuyla yeniden buluşmaya hazırlanan deneyimli çalıştırıcı, Galatasaray'a da önemli bir miktar para kazandıracak. Bilindiği üzere Sneijder'ı transfer etmek isteyen takımın 7.5 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini de ödemesi gerekiyor. Sarı-kırmızılı takımdan sezon ortasında ayrılan Mancini, bazı yerli futbolcuların aksine kalan alacaklarından vazgeçmişti.

AĞUSTOS BÖCEĞİ GİBİ

Riekerink döneminde geçen sezonun 2. yarısında fazla kilolarıyla dikkat çeken Wesley Sneijder'in vasat formu bu sezon da sürdü. Sezon başı yaz kampında yine fazla kilolarıyla görüntülenen yıldız futbolcu, bu sezon 11 asist yaptı ama bu asistlerin 9'u Akhisar , Alanya ve Rize gibi küme düşme hattında bulunan takımlara karşı TT Arena'da… Riekerink ile fiziksel gücünü kaybeden Sneijder, Tudor'un gözüne giremedi.