HABER KIBRIS

Manisa'da art arda depremler

21/04/2017

Manisa'da art arda depremler
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Çevre il ve ilçelerde de hissedilen deprem paniğe yol açtı.

 

Manisa'nın Selendi ilçesinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre il ve ilçelerde de hissedilen deprem paniğe yol açtı.

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 16.09'da meydana gelen depremin merkez üssü Manisa'nın Selendi ilçesi. Yerin 5 km derinliğinde meydana gelen deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

İkinci deprem

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde 4,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.



TAGS: manisa, deprem, panik, il, ilçe
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