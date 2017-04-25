Mankenler göze, Ferhat kulağa hitap etti

Vuni Palace Hotel’in sahnesine geçtiğimiz cumartesi akşamı taht kuran ünlü sanatçı Ferhat Göçer, büyük bir hayran kitlesini etkisi altına alan sesi ve birbirinden güzel şarkılarıyla unutulmaz bir konsere imza attı. Mütevazi tavırları ve gönüllere akan yorumuyla konukları mest eden sanatçı gece boyunca masalardan bol bol alkış aldı.

Bu keyifli gecede H&V Ajans mankenleri Nutkun, Buket, Ruken, Melisa, Sasha, Anna, Simeray tarafından kıyafet tanıtımı da yapıldı. Konser öncesinde birbirinden güzel kıyafetlerle sahneyi podyuma çeviren mankenler Dereboyu’nda hizmet veren Bershka, Zara, H&M gibi ünlü markaların son moda kıyafetleriyle göz doldurdu. Ajans direktörü Hayriye Vurdu, tanıtımın ardından geceye katkı koyanlara çiçek takdim etti.