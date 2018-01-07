Mapfree, Koop’u dağıttı: 88-102

Yer: Necati Taşkın İlkokulu Spor Salonu

Hakemler: Nusret Sırdar **, Hatice Ersözlü **, Salih Işık **

Koopspor: Kemal ** (10), Mehmet, Tayfun, Kaan *, Vedat *, Andım ** (6), Kındred *** (27), Williams *** (28), Kercem ** (15)

Mapfree: Bedford *** (23), Mert ** (7), Mustafa ** (8), Hakan *** (10), Nwankwo *** (20), Bert *, Aral *, Görkem * (2), Hasan * (2), Means **** (30)

1.periyot: 19-29 (Mapfree)

İlk yarı: 46-49 (Mapfree)

3.periyot: 65-67 (Mapfree)

Kıbrıs Vakıflar Bankası Basketbol Süper Ligi’nin 4.haftasının kapanış maçında Mapfree, Koopspor’u 102-88 yenerek 7 puanla ikinci sıraya yükseldi.

Necati Taşkın İlkokulu Spor Salonu’nda oynanan maça hafta içinde istifa eden Kadri Alagöz’ün yerine Orhun Mevlit ile başlayan Mapfree güçlü rakibi Koop önünde üstün bir oyun oynadı.

İlk periyottan itibaren üç yabancısının etkili oyunu ve yerli isimlerin de savunması ile kontrolü ele alan Mapfre ilk periyotu 29-19 önde bitirdi.

İkinci periyotta üstün oyununu devam ettiren Mapfree son anlarına 49-37 önde girdiği maçta Koopspor’un arka arkaya üçlüklerine engel olamadı ve devre 49-46 sona erdi.

İkinci yarıda da kontrol Mapfree’de idi. Means ve Bedford ikilisinin hızlı hücumları ile bulunan sayıların yanı sıra savunmada da Nwankwo’nun ribauntları eklendi ve üçüncü periyot da 67-65 geçildi.

Maçın son bölümünde oyunda tamamen üstün olan Mapfree farkı açarak maçı 102-88 kazandı ve haftayı 7 puanla ikinci sırada bitirdi. Mapfree’de üç yabancısı Means, 30, Bedford 23 ve Nwankwo da 20 sayı atarak takımlarının 102 sayısının 73’ünü attılar. Yerli isimler de 29 sayı ile katkı verdiler.

Süper Lig Puan Durumu

Takımlar O G M AS YS P

1.YDÜ 4 4 – 321 265 8

MAPFREE 4 3 1 346 324 7

3.LAÜ 4 2 2 309 300 6

4.KOOP 4 2 2 318 317 6

5.GÜ 4 1 3 298 318 5

6.GAÜ 4 – 4 270 318 4