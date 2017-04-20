Maraş'a yeniden yerleşme planı revize ediliyor

“Yeniden İmar ve İskan Konseyi” tarafından ilk olarak 2006 yılında hazırlanan ve kapalı bölge Maraş’ın iadesi durumunda yapılması gereken altyapı çalışmaları ve diğer işleri belirleyen rapor yeniden güncelleniyor.

Haravgi ve diğer gazeteler, “Yeniden İmar ve İskan Konseyi” Başkanı Nikos Mesaritis’in konuya ilişkin açıklamasında, kapalı bölge Maraş’ın iade edilmesi durumunda yapılacakları belirleyen raporun revizesinin tamamlanmak üzere olduğunu belirttiğini yazdılar.

Mesaritis, plana göre bölgenin iade edilmesi durumunda ilk olarak polisin ve bir grup uzmanın kente girerek binaları sınıflandırmaları, yıkılmak üzere olan veya sağlam olanları işaretlemelerinin öngörüldüğünü vurguladı.

Haberde, raporun son olarak 2010 yılında güncellendiğini de belirtildi.