Marbella'nın en büyük seks zinciri kırıldı!

Örgütün zorla seks kölesi olarak çalıştırdığı 13 kadın kurtarıldı. Kadınların zengin turistleri soymaya zorlandığı ortaya çıktı. Avrupa çapında yapılan baskınlarda 34 kişi gözaltına alındı.

İspanya polisi, Bulgaristan merkezli bir organize suç örgütünün zorla fuhuş yaptırdığı 13 kadını, ünlü tatil beldesi Marbella yakınlarında yaptığı baskınla kurtardı.

Kadınların Bulgaristan'dan Costa del Sol'a getirildikleri ve Marbella'ya yakın başka bir tatil mekanı olan Puerto Banus sokaklarında zorla çalıştırıldıkları ortaya çıktı.

Polis Marbella yakınlarındaki Puerto Banus'da yaptığı aramalarda 50 bin Euro, bin 600 Sterlin ve 300 dolar nakit para, düzinelerce aralarında Rolex markaların da olduğu lüks kol saati, değerli mücevherler ve büyük oranda uyuşturucu hap ele geçirdi. Ayrıca çok sayıda pasaport ve sahte araç plakaları bulundu.