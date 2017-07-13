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Market hırsızları yakayı ele verdiler

Gönyeli’de faaliyet gösteren “Akayoğlu Bross” isimli marketi soyan zanlılar Süleyman Yılkar ve Alişer Eymirov isimli kişiler tutuklandı

13/07/2017

Market hırsızları yakayı ele verdiler
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Gönyelide faaliyet gösteren “Akayoğlu Bross” isimli marketi 10 Temmuz tarihinde soyan Süleyman Yılkar ve Alişer Eymirov suçlarını itiraf etti.

Zanlılar girdikleri marketten, 4000 TL nakit, 500 ABD Doları, 100 Euro, 60 STG çaldı.

Süleyman Yılkar ve Alişer Eymirov dün tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Cenkay İnan,  zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste kalmalarına emir verdi.

Kamera kayıt cihazını da çaldılar

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı, Adli Şube’de görevli polis memuru Aygün Karagil olayla ilgili bulguları aktardı.

Karagil,  zanlılar Süleyman Yılkar ve Alişer Eymirov’un 10 Temmuz tarihinde saat 05.15 raddelerinde Gönyelide faaliyet gösteren “Akayoğlu Bross” isimli marketin giriş kapısını açarak içeri girdiklerini ve içerisinden yazar kasada muhafaza edilen 4000 TL nakit, 500 ABD Doları, 100 Euro, 60 STG çaldıklarını söyledi.

Polis memuru Karagil,  zanlıların daha sonra ofis kısmının kapısını kırıp içerde bulunan Güvenlik kamerası kayıt cihazını çaldıklarını belirtti.  Polis, zanlıların gönüllü ifade verdiklerini belirterek, soruşturma amaçlı 2’şer gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.



TAGS: Akayoğlu Bross, Alişer Eymirov, Gönyeli, hırsızlık, Süleyman Yılkar
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