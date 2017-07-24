Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 'evrim' yasağı: Yayınlarsak sıkıntı yaşarız

Kalp Damar Cerrahisi uzmanı Mert Mercan'ın By-pass ameliyatlarına ilişkin, evrimsel argümanlarla açıkladığı makalesi Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden red yanıtı aldı.

Mert Mercan, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu ve uzmanlığını almış olduğu alanda binlerce hastayı tedavi etmiş bir hekim. By-pass ameliyatları yapan Mercan, cerrahinin ve dolayısıyla hastanın yaşamının daha uzun sürmesini hedefleyen bir araştırma planladı. Buna göre ameliyatlarda bacaktan alınan toplardamar yerine, daha dayanıklı olan kol atardamarı kullanılmasını öngörüyordu. Marmara Üniversitesi'ne sunduğu makalesine red yanıtı alan Mercan, bunun üzerine geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Araştırma, by-pass sonrası 15-20 yıl içinde kalbi besleyen ana damarların yerine kullanılan göğüs atar damarı ve bacak toplardamarının düzensiz çalışma sonucu tekrar tıkanma ve kalp krizine neden olabildiğini; koldan alınan damarın ise daha yüz güldürücü sonuçlar doğuracağına işaret ediyor, ilgili damarın koldan çıkarıldıktan sonra bölgede his ve hareket kaybı olmaması için bir model öne sürüyordu.

Araştırmaya "uygunsuz içerik" reddi

Ancak Mercan’ın hakemli dergide yayınlanması için hazırladığı bilimsel makale “uygunsuz içerik” gerekçesiyle reddedildi. Çünkü Mercan, makalesinde dolaşım düzeninin evrimsel gelişiminden örnekler veriyor, çalışmasını bu temele dayandırıyordu.

Makalenin yayınlanmadığını öğrenen doktor, yönetime giderek durumun sebebini sorduğunda; “Makalenizde uygunsuz içerik olduğu için kurul yayınlanmaması gerektiğine karar verdi” yanıtıyla karşılaştı.

Bilimsel gerçeklerle çelişen bir şey olup olmadığını soran doktora, kurul kararının bu yönde olduğu söylendi. Bir kurul üyesi ise; “Yönetimi zor durumda bırakacak şekilde yazıldığı için” yanıtını verdi.

"Çok fazla evrimsel argüman kullanılmış, sıkıntı yaşarız"

Kurul üyesine siyaset değil bilim yaptıklarını hatırlatan Mercan, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Ömer Günal ile görüştü ve kendisine tatmin edici bir açıklama yapılmasını talep etti.

Dekandan aldığı yanıt ise; “Hocam makalenizi özel bir dergide yayınlayalım ama burada yayınlayamayız. Evrim teorisi ve evrimsel argüman çok fazla kullanılmış. Şimdi bunu yayınlarsak böyle bir dönemde sıkıntı yaşarız” oldu.

"Biz de ülke şartlarında bilim yapmaya çalışıyoruz"

Bilimsel gerçekleri ve insanlığın faydası için yazılmış bir makaleyi siyasi sebeplerden dolayı yayınlamıyor olmanın bilim insanlığı ile bağdaşmadığını söyleyen Mercan, durumun yandaşlıkla olan bağına işaret edince dekandan “Hakaret etmeyin dava açarım. Biz de burada ülke şartlarında bilim yapmaya çalışıyoruz” yanıtını aldı.

soL’a konuşan Mercan, Marmara Üniversitesi gibi köklü bir kurumda yaşadığı duruma dönük şaşkınlığını dile getirdi.

Mercan; “Marmara Üniversitesi’nde bile bilim yapılmaktan korkulması çok enteresan, başka bir yerde olsa bu denli şaşırmazdım” ifadelerini kullandı.

Okuldaki görevinden istifa eden doktor Mercan, “Yaşananlar, bu ülkede bilimin artık yapılamayacağı anlamına geliyor” şeklide konuştuç

İstifa ettiğini ancak meydanı kimseye bırakmadığını söyleyen Mercan, “Bu omurgasızların içinde, evrensel bilimi savunan, gerçekleri korkmadan söyleyebilen insanlar da olmalı. Üniversiteye geri döneceğim ama Marmara'ya değil” dedi.