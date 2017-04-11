'Mars Kaşifi'nden Bir İlk
11/04/2017
ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), kızıl gezegen Mars'ın üst atmosferindeki hareketliliğin anlaşılmasına yardımcı olacak elektrik yüklü metal atomları (iyonlar) keşfetti.
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Mars Atmosferi ve Değişen Evrimi (Maven) adlı uzay aracı, Mars'ın yörüngesine girdiği Eylül 2013'ten bu yana, gezegenin atmosferini doğalgaz ve iyon kütle spektrometre aletini kullanarak inceledi.
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Maven, Kızıl Gezegen'in atmosferinin üst kısmında (iyonesfer) elektrik yüklü demir, magnezyum ve sodyum iyonları bulunduğunu tespit etti.
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NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nde görevli bilim adamı Josepp Grebowksy, Maven'in Dünya dışında bir gezegenin iyonesferinde ilk kez kalıcı metal iyonları bulduğunu kaydetti.
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Metalik iyonların uzun ömürlü olduğu, asıl bulundukları yerden rüzgar ve elektrik alanlarıyla taşındıklarını ifade eden Grebowsky, Mars'ın iyonesferindeki hareketliliği anlamak için bu iyonların kullanılabileceğini belirtti.
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Grebowsky, "Başka bir gezegende yer alan metal iyonlarını gözlemlemek bize Dünya ile karşılaştırma, bu gezegenin iyonesferini ve atmosfer yapısını daha iyi anlama şansı veriyor." ifadesini kullandı.