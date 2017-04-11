'Mars Kaşifi'nden Bir İlk

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), kızıl gezegen Mars'ın üst atmosferindeki hareketliliğin anlaşılmasına yardımcı olacak elektrik yüklü metal atomları (iyonlar) keşfetti.

Mars Atmosferi ve Değişen Evrimi (Maven) adlı uzay aracı, Mars'ın yörüngesine girdiği Eylül 2013'ten bu yana, gezegenin atmosferini doğalgaz ve iyon kütle spektrometre aletini kullanarak inceledi.

Maven, Kızıl Gezegen'in atmosferinin üst kısmında (iyonesfer) elektrik yüklü demir, magnezyum ve sodyum iyonları bulunduğunu tespit etti.

NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nde görevli bilim adamı Josepp Grebowksy, Maven'in Dünya dışında bir gezegenin iyonesferinde ilk kez kalıcı metal iyonları bulduğunu kaydetti.

Metalik iyonların uzun ömürlü olduğu, asıl bulundukları yerden rüzgar ve elektrik alanlarıyla taşındıklarını ifade eden Grebowsky, Mars'ın iyonesferindeki hareketliliği anlamak için bu iyonların kullanılabileceğini belirtti.