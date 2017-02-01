Mauriler Ve Aborjinler | Halil Paşa yazdı

Geze dura, piknik yaparak, bazen yolumuzu kaybederek, hani derler ya düşe kalka ve altı saati aşkın bir araba yolculuğundan sonra nihayet Paihia’ya vardık.

Resepsiyon görevlisi Maruili bir kadın.



Güleç değil. Ancak sorun varsa anında çözüm üretiyor.

-Arabama park yeri bulamadığımı söylediğimde resepsiyonu bırakıp yer aramak için araç parkına kadar geliyor. Yer gösteriyor. internetimin bağlanmadığını şikayet ettiğimde hemen oracıkta başka bir password uzatarak hallediveriyor.

Arabama benzin koyacağımda da, istasyonda pompayı açan ve parayı alan genç kadının da Maurili olduğunu fark ediyorum.

Feribotla “Bay of Island” körfezine açıldığımızda, bizimle birlikte seyahat eden dört çocuklu baba ve anne de Maurili... Kadın fotoğraf çekerken adam da çocuklara, hatta büyük çocuklar da küçüklere göz kulak olan modern bir aile.

Waitangide müzeyi kuran devlet değil, aralarında Maurilerin de bulunduğu sivil toplum kurmuş. İşletmesini de yine Maurilerle birlikte beyazlar yaptıklarını söyledi. Kim mi söyledi? Bize müzeyi gezdiren ve çok da önemsemeden büyük annesi nedeniyle bir miktar İskoç kanı taşıdığını söyleyen Mauri kadın rehberimiz. Mauriler bu muhteşem müzede kendi tarih ve kültürel miraslarını bizzat kendileri, gösterileri ve eserleriyle ortaya koyuyorlar.

Bu arada Auckland’da kiraladığımız arabayı bize teslim eden şirket çalışanı genç kadın da bir Mauri'ydi.

Otelde, lokantada, turizm şirketinde, sokakta, alış verişte karşınıza çıkıyorlar. Mauri çocuklar, beyazların çocuklarıyla aynı giysileri giyiyor, komşu olduğu aynı sokakta bisiklet sürüyor, kay-kay oynuyorlar…

Çünkü Mauriler Yeni Zelanda’daki modern kapitalist topluma sanırım çoktan uyum sağlamışlar…

Hatta son yarım yüzyılda, pek çok Mauri üniversite mezunu olarak devlet dairelerinde ve hatta milletvekili olarak siyasal hayatta, hükümetlerde önemli görevler üstlenmiş. Demem o ki Avustralya'nın Aborjinleri bu noktada Maurilerin epeyce gerisindeler.

Diğer bir anlatımla Maurilerin Yeni Zelanda toplumuyla kaynaşmaları, yerleri ve statüleri, benim Avustralya şehirlerinde rastladığım Aborjinlerin epey ilerisinde.

Mauriler Aborjinlilerden biraz daha açık tene sahipler. Bir de beyazlarla epey evlilik yapıp, sanırım şimdiki genç ve olgun yaşlardaki kuşaklardan melezleşenler de var.

Yapılan nüfus sayımında Mauri nüfusunun, Yeni Zelanda nüfusunun %15’ini oluşturduğu ortaya çıkmış. Buna karşın Aborjinler Avustralya nüfusunun yalnızca %2.4’ünü oluşturuyor.

YENİ ZELANDA’DA ŞEHİRLERDEN UZAKLAŞTIKÇA DOĞA TÜM İHTİŞAMIYLA ÖNE ÇIKAR…

Şehirlerin dışına taştıkça, fotoğraf karelerimize daha az insan, daha çok manzara resmi düşüyor. Çünkü şehirlerden uzaklaştıkça, (hatta bunu Auckland’dan uzaklaştıkça diye anlamak da mümkün-hp)

İnsanlar hızla azalıyor. Onların yerini ise daha çok ormanlar, tepeler, göller, okyanuslarla akraba nehirler ve göletler, kilometrelerce uzanan insansız plajlar, hayvanlar ve az bozulmuş harika bir tabiat dokusu dolduruyor.

Waitanga toprağı üzerinde kurulan, İngiliz Sömürgecileri ile Mauri kabileleri arasında imzalanan Waitanga antlaşmasının da alanı üzerinde kurulan müzede, Auckland Müzesinde öğrenmeye başladığım Yeni Zelanda tarihini tamamlıyorum.



Ama dikkat ediyorum her iki müze de insan emeğiyle şekillenmiş harika bir doğanın ortasında kurulmuşlar. Zaten yalnızca gezdikçe değil ama müzelere girince de bu ülke insanının çevresine, doğaya verdiği önemi daha iyi kavrıyor insan.

Paihia ve Russel’de insan görmüşsek çoğu turistti. Zaten 600 kişinin yaşadığı Russel yarımadasında “Flagstaff Hill” zirvesinden, aşağıda kasabaya ve lacivert bir denizin öte yanındaki Paihia’ya baktığımızda insanlardan çok, yelkenlileri, motorlu tekneleri, küçük feribotları gördük. Cıvıl cıvıl kuş seslerine zirziro böceklerinin kurbağa vraklamlarının sesleri eşlik etti. Rüzgar uğuldadı ...



Müthiş güzellikte irili-ufaklı yemyeşil ağaçlar ve sıkı bir bitki örtüsü sarmıştı ta tepelerden aşağıdaki yamaçlara kadar her yeri.

Beyaz sarısı kumsallarında nehir ile deniz arasında kararsız kalmış Ngurunku sahil köyünde ise üç-beş kişi görebildik ancak. Mangonui’ye turistlerin talebi çoktu ama Hokianga’da iskelede balık avlayan birkaç kişiye rastladım. Heykelciginin üzerinde kısa hikayesi yazılı Yunus balığıyla Hokianga insanının kurduğu ilişkiden etkilenmedim dersem yalan olur



Bu hikayeyi de ileride paylaşacağım...

En çok da yeşil tepelerde veya sararmaya yüz tutmuş otlaklarda inekleri ve koyunları gördüm. Ormanlar da kimisi çok sık heybetli ağaçlarken, kimisi de henüz yeni kesilmişti. Kesilenlerin yerine yenileri dikilmişti. “Bay of Island” bölgesinde arabayla seyahat ederken TIR’larda öbek-öbek yüklü ağaç tomruklarıyla karşılaşmıştık. Daha sonra benzer tomruklardan tonlarcasını, üst üste diziliyken yine Kuzeydeki “Mersden Limanında” ihraç edilmek üzereyken gördük.



“Bay of Island” bölgesindeki şelaleler ise harika güzellikteydiler.

Bunlardan her gün bir tane olmak üzere üç günde üç şelale gördük.

Ama dördüncüsü Aucklandın çıkışında Hunua idi ki, insan emeği ile yapılan ahşap köprü, şelaleye gidiş patikasının düzenlenmesi…

Hele de ziyaretçilerin hatıra fotoğrafı çektirmeleri için, arka fondaki şelale ile ağaçları ahşaptan büyük bir çerçevenin içine sığdıran o basit ama etkileyici insan düşüncesi ve emeğinin birleşimi…

Daha birkaç hafa dolanıp duracak gezip gördüklerimiz, sorup öğrendiklerimizi, mümkün olduğu, zaman ve internet yettiği ölçüde paylaşacağız…