Mayıs Ayı Belirleyici Olacak İddiası

Rum basınında bugün yer alan bir haberde, “Kıbrıs müzakere sürecinde ilerleme olup olamayacağının, önümüzdeki üç görüşmede ortaya çıkacağı” öne sürüldü.

Fileleftheros gazetesi “Mayıs Ayı Bundan Sonrasını Belirleyecek… İlerleme Olup Olamayacağı Önümüzdeki Üç Görüşmede Ortaya Çıkacak” başlıklı haberinde, “müzakereler aracılığıyla ilerleme yaşanmasına dair umutların, Mayıs ayında yapılacak üç görüşmeye bağlandığı” yorumunda bulundu.

Liderler arasında geçtiğimiz Perşembe günü yapılan ilk görüşmenin, “işlerin oldukça zor olduğunu gösterdiğini ve hiçbir şeyin, iki tarafın şu an görüşülmekte olan konularda anlaşmaya varmayı başarabileceğini göstermediğini” iddia eden gazete, “durumun, Kıbrıslı Türklerin lideri yerine, Kıbrıs’taki Türk politikasının temsilcisi olarak görünmeyi tercih eden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın tutumu yüzünden, daha da zor hale geldiğini” öne sürdü.

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in “Kıbrıs’ın deniz bölgesindeki Türk tahriklerini gündeme getirdiğinde”, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın ise “Rum hükümetine sorumluluk yükleyerek, Navteks yayımlanmasını tam anlamıyla haklı göstermeye çalıştığını” da ileri sürdü.

Kıbrıs müzakereleriyle ilgili olarak ise, geçtiğimiz Perşembe günü yapılan görüşmede liderlerin tezlerini ortaya koydukları ve bunun ötesinde bir şey olmadığının, her iki tarafça ortak bir şekilde kabul edildiğini de yazan gazete, devamla Rum Hükümeti Sözcüsü Nikos Hristodulidis’in açıklamasına yer verdi.

Gazeteye göre Hristodulidis, “tezler açısından herhangi yeni bir şey işitilmedi, ancak görüşme önemliydi ve tezlerin netleşmesine yardımcı oldu” ifadelerini kullandı.

Gazete, haberinin devamında Cumhurbaşkanı Akıncı’nın görüşmenin ardından yaptığı açıklamaya da yer verdi.

HRİSTODULİDİS

Rum Hükümeti Sözcüsü Nikos Hristodulidis’in, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın “Kıbrıslı Türklerin federal devletin karar alma organlarına etkin katılımına” ilişkin ifadelerine yanıt verdiğini de yazan gazete, Hristodulidis’in yaptığı açıklamada “etkin katılım konusunun yalnızca yönetim başlığını değil, neredeyse bütün diğer başlıkları etkilediğini” söylediğini iletti.

Gazete haberini şu ifadelerle sürdürdü; “Örneğin, Merkez Bankası Yönetim Kurulu konusu, Ekonomi konuları arasındadır. Dolayısıyla, etkin katılım konusunun bu başlığa bir etkisi vardır.

Dört özgürlük konusunda ise, Kıbrıs Türk tarafının herkes tarafından bilinen görüşü ortaya kondu. Başkan Anastasiadis’in tepkisi ise, bu konunun müzakere masasında olmadığı şeklindeydi. Bu Kıbrıs sorununun çözümü amaçlayan müzakereleri değil, AB-Türkiye ilişkilerini ilgilendiren bir konudur.

Rum Ulusal Konseyi’nin önümüzdeki Pazartesi günü yapacağı toplantı ise, bu Kıbrıs sorunundaki gelişmelere ve Sayın Akıncı’nın müzakerelere geri dönme kararının akabinde, müzakerelerin yeniden başlamasına odaklanacaktır. Bunun da ötesinde, hem Türkiye’nin faaliyetleri, hem de Türkiye’deki referandumun sonuçları ele alınacaktır.”

Haravgi gazetesi ise “Akıncı Mekik Diplomasisi Tercih Ediyor” başlıklı haberinde, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın geçtiğimiz Perşembe günü yapılan görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “müzakerelerin özlü bir şekilde ilerlemesi için, metodolojinin değişmesi gerektiğine atıfta bulunduğunu” öne sürdü.

Gazeteye göre dün “Astra’ya” konuşan Rum Hükümeti Sözcüsü Nikos Hristodulidis ise, “Kıbrıs sorununun bütün başlıklarında, belirsizlik bulunan bütün konuların zor olduğunu, ancak diğer tarafla anlaşmaya varmak ve bunlara çözüm yolları bulmaktan başka bir yol olmadığını” söyledi.

Gazeteye göre, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın “sürecin bugün gerçekleştiği şekilde sürmesi halinde, Temmuz ayına kadar çözüme ulaşamayacağız” ifadesini de yorumlayan Hristodulidis “Türk vatandaşlarıyla ilgili dört özgürlük konusu gibi, ikinci bir seçenek olmayan konular var. Bundan ötürü, Türk tarafı bu konuda geri çekilmezse, o zaman bu konuda bir sonuca varılamayacak” ifadelerini kullandı.

İleri sürülen Türk tahrikleri konusunda ise Hristodulidis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in “Ankara’nın faaliyetlerinin, Yunan faaliyetlerine tepki olduğuna dair beklenen yanıtı almak için, konuyu Akıncı’nın gündemine getirdiğini” öne sürdü.

Partilerin konuyla ilgili tepkilerini de yorumlayan Hristodulidis, ortaya çıkacak herhangi bir sonucun “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” egemenlik haklarını güvenceye alması için, hassas icraatlarda bulunulması gerektiğini söyledi.

Kamuoyunda açıklamalarda bulunanlara, dikkatli olmaları yönünde telkinde de bulunan Rum sözcü, Rum hükümetinin konuyu yakından takip ettiğini ve gerekli faaliyetlerde bulunacağını da sözlerine ekledi.

“YABANCI DİPLOMATLAR ENDİŞELİ… EİDE KIBRIS’A GELİYOR”

Politis gazetesi ise “Yabancılar Resmi Olmayan Çıkmaz Görüyor- Herkes Kendi İçinde Sıkışmış” başlıklı haberinde, yabancı diplomatlara dayanarak, müzakere sürecinin kesin bir çıkmazın eşiğinde bulunduğunu iddia etti.

Gazete var olan değerlendirmenin “iki liderin kendi (görüşlerine) yapışıp kaldıkları ve çıkış yolunu birlikte aramaya istekli görünmedikleri” şeklinde olduğunu da öne sürdü.

Haberine iç sayfadan ise “Kendi İçlerinde Sıkıştılar- Yabancı Diplomatlar Müzakerelerdeki Güçlüklerden Endişeli” başlıklarıyla yer veren gazete, Kıbrıs Rum tarafının ayrıntılarda ısrar ederek zaman harcadığını, Kıbrıs Türk tarafının ise pozisyonunu değiştirmediğini ve bunun sonucunda ise geçtiğimiz günkü görüşmede ilerleme olmadığını öne sürdü.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, geçtiğimiz günkü görüşmede “birbirlerinin önünde kırmızı çizgiler koyarak hareket ettiklerini” ileri süren gazete, “liderlerin son hafta yaptıkları açıklamalar ve icraatlarıyla, bir çıkmazın ele alınmasına hazırlanılması aşamasına geçiyor göründüklerinden, diplomatik çevrelerdeki endişenin yaygın olduğu” iddiasında bulundu.

“Diplomatik kaynaklardan elde edinilen bilgilerin, son günlerde ve geçtiğimiz Perşembe günkü görüşmede, tarafların, müzakerelerin kesintiye uğramasından önceki tezlerinde yapışıp kaldıkları” yönünde olduğunu yazan gazete, özellikle geçtiğimiz Perşembe günü yapılan görüşmede, Kıbrıs Türk tarafının tezlerinde ısrar ettiğini, Rum tarafının ise bazı meselelerdeki ayrıntılarda zaman harcadığını öne sürdü.

Öte yandan gazete, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın kamuoyunda BM’nin de süreçte birtakım rolü olması ve yeni metodoloji konusunda ısrar etmesine rağmen, Kıbrıs Türk liderinin, Anastasiadis’ten ayrı olarak, Elizabeth Spehar’ın tarafların anlaşmazlıkları arasında köprü kurulması çabasına katkıda bulunmasını istememeyi tercih etmesinin ise “ilginç olduğu” yorumunu yaptı.

Yukarıda bahsedilenlerin, tarafların bir çıkmaza hazır oldukları anlamına gelmediğini de kaydeden gazete, müzakerecilerin liderlerin 2 Mayıs’taki görüşmesi için dün de hazırlıklarını sürdürdüklerini belirtti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yurt dışında olacak olmasından ötürü, önümüzdeki hafta liderler görüşmesi gerçekleştirilmeyecek olmasına rağmen, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin önümüzdeki Pazartesi gününden itibaren Kıbrıs’ta bulunacağını kaydeden gazete, Eide’nin Kıbrıs’ta BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesinin büyükelçileriyle temaslarda bulunacağını haber verdi.

Gazete, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’in ise, IMF ile Dünya Bankası arasındaki görüşmeler için bugünlerde Washington’da bulunduklarını ve ikilinin Kıbrıs sorununu ele alacaklarını da ekledi.

PARTİLERİN AÇIKLAMALARI

Rum siyasi partilerin, liderler arasındaki müzakerelerin yeniden başlaması konusunda farklı görüşler ifade ettiklerini yazan Haravgi ise, AKEL’in, Rum kesimini üzerinde hem fikir olunan çerçeve ile çözüm ilkelerinde tutarlı kalmaya aynı zamanda ilerleme yaşanması için tüm olanakları tüketmeye çağırdığını aktardı.

Gazeteye göre, müzakerelerin bir sonucu olmaması durumunda, sürecin çökmesi ve Rum kesimine de sorumluluklar yüklenmesi tehlikesi bulunduğuna da işaret eden AKEL, öte yandan bunun da ötesinde, bütün önemli konuların çapraz şekilde ele alınmasını da önerdi.

DİSİ partisi ise açıklamasında, partileri, kendilerini haklı çıkarmaya çalışmak yerine, zor bir durumu göğüslemek için ortaklaşa çaba göstermeye çağırdı.

Merkez partilerin ise Kıbrıs müzakere sürecinin çökmesinden söz ettiklerini yazan gazete, DİKO’nun, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın 80 milyon Türk vatandaşının çözümden sonra dört özgürlükten faydalanmasıyla ilgili talepte ısrar etmesinin, doğru bir çözüm için olanak bırakmadığını iddia etti.

EDEK partisinin müzakere sürecinin çöktüğünü savunduğunu yazan gazete, Ekologlar’ın ise Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in müzakerelerde sıkışıp kaldığını düşündüğünü iletti.

Gazete Vatandaşlar İttifakı ile Dayanışma Hareketi’nin açıklamalarına da yer verdi.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın geçtiğimiz günkü açıklamaları Alithia’da “Sırp Öğrencilerle İlgili Olarak Akıncı’dan Federasyon Dersleri… Navtex ile Kıbrıs MEB’indeki Diğer Türk Hareketlerine Tam Destek”, Politis’te ise “Hazırlanın, Aksi Takdirde… Akıncı Anastasiadis’i Kıbrıslı Rumları Federasyon İçin Hazırlamaya Çağırdı” başlıklarıyla yer aldı.