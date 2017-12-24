McDonald’s ve seçim sistemi

Seçim kampanyasında sona doğru geliyoruz.

Sokakta eskiden olduğu gibi bir heyecan yok.

Seçimle birlikte bir şeylerin değişebileceğine dair umut da…

Görünen o ki halkın büyük bir çoğunluğu işi oluruna bırakmış durumda.

Partiler eskiden olduğu gibi sempatizanlarını harekete geçirmekte zorlanıyor.

Seçime çok az zaman kalmasına rağmen sokaklarda kampanya ile ilgili şöleni andıracak bir hareketlilik yok.

Bu arada Meclisin büyük bir beceri ile yaptığı yeni seçim yasası kafaları iyice bir karıştırmış durumda.

Milletin çoğu bugün oldu, nasıl oy verebileceği konusunda kendini yeterince bilgilendirilmiş görmüyor.

Görmeyince de ortaya bir güvensizlik ve korku çıkıyor.

Korku, oyunu karma verirse yakma ihtimali ile ilgili.

Vatandaş bir partiye mühür vurmak istemiyor ama diğer taraftan da oyunu yakabileceğine dair endişe taşıyor.

Yani ciddi bir ikilem içinde…

Bir arkadaşım bu durumu anlatırken McDonald’s örneğini verdi.

Ve ortaya çıkan bu durumun eski köklü partilere yaracağını iddia etti.

Nedenini anlatırken ise şunları söyledi:

Kıbrıslı biri yurt dışına, yabancı bir ülkeye ilk defa gittiğinde farklı yemekleri tatmak yerine ilk önce bildik, tanıdık bir şeyler arar.

Etrafına bakar ve ilk tanıdık markayı gördüğünde oraya girer. Bu da genelde her ne kadar sağlıksız olduğunu bilse de McDonald’s olur.

Vatandaş seçimde de böyle bir refleksle hareket edecek. Bilinmeze gitmemeyi, risk almamayı tercih edip, her ne kadar geçmişte yaptıklarından şikayetçi olsa da eski köklü partileri tercih edecek.

Bu yaklaşıma ben de katılıyorum.

Şu ana kadar ortaya çıkan anket sonuçları da bize bunun böyle olacağı ihtimalinin çok yüksek olduğunu gösteriyor.

Seçmenlerin büyük çoğunluğunda beğensek de beğenmesek de karma oy kullanmanın çok karmaşık olduğu ve büyük bir olasılıkla oylarının yanabileceği algısı oluşmuş durumda.

Bu da seçmeni mühür vurmaya ve tercihini bir parti lehinde kullanmaya yöneltiyor.

Böyle olunca da eski köklü partiler öne çıkıyor.

Bu durum karşısında insan seçim sistemi sanki bunun için değişti diye düşünmeden edemiyor.

Ne dersiniz?