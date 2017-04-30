Meclis Başkanı Siber’den 1 Mayıs Mesajı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, kamu kaynaklarının kişisel çıkar ve menfaat gözetmeden, yurttaşlar arasındaki eşitlik ilkesini gözeterek, etkin ve verimli kullanılmasının önemli olduğunu belirtti.

Siber, “Aksi tutumlar emeğin değerini önemsizleştirir, sosyal adalete ve toplumsal barışa zarar verir” dedi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı mesajı yayımladı.

Siber mesajında söyle dedi:

“Günümüz dünyasında geçmişten bugüne değişmeyen kural şudur: ‘Var olmak istiyorsak üretmeliyiz, üreten toplum kazanır ‘ Üretmek ise emek ister. Şu bir gerçek ki, emeğin ve emekçinin değerini bilen, gelir paylaşımında hak -adalet ilkelerini gözeten, barış kültürünü, demokrasiyi özümsemiş toplumlar kaybetmez.

Emek vermeden, alın teri dökmeden, üretmeden, kısacası haksızca elde edilen ve adil olmayan kazanımlar, çalışma motivasyonuna zarar verir.

Kamu kaynaklarının kişisel çıkar ve menfaat gözetmeden, yurttaşlar arasındaki eşitlik ilkesini gözeterek, etkin ve verimli kullanılması önemlidir; aksi tutumlar emeğin değerini önemsizleştirir, sosyal adalete ve toplumsal barışa zarar verir.

Ülkemizde üretimin ve emeğin değerini tam olarak içselleştirdiğimiz, çalışma barışına önem verdiğimiz, hak - adalet ve eşitlik ilkeleriyle koruduğumuz sürece daha onurlu, özgüveni ve aidiyeti daha yüksek bir toplum olacağımıza olan inancımla tüm emekçilerin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi bayramını kutlarım.“