Meclis hazır

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yaz tatilinin ardından ilk toplantısını yarın yapacak. Sekizinci Dönem Beşinci Yasama Yılı’nın 77’nci birleşimi Saat 10.30’da başlayacak.

TADİLAT BİTTİ

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul Salonu, “Engelsiz Meclis, Meclis Engel Değildir” projesi kapsamında tadil edildi. Salon, tavanından tabanına, duvarından, koltuklarına kadar baştan aşağı yenilendi.

Proje kapsamında Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul Salonu’nda tüm duvar kaplamaları, halılar, koltuklar, masalar değişti. Salonun elektrik altyapısı, ses sitemi, basın bölümü ve tavanı da yenilendi. 877 bin TL 'ye mal olan tadilat söz verildiği tarihte tamamlandı.

“ENGELLİ BİREYLER ARTIK GENEL KURUL SALONU’NA ULAŞABİLECEK”

“Engelsiz Meclis, Meclis Engel Değildir” projesi kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde engelli bireyler Genel Kurul Salonu’na da ulaşabilecekler. Artık engelli bireyler, oturup genel kurulları gayet rahat izleyebilecekler.

Meclis Özel Kalem Müdürü Ahmet Muratoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada şöyle dedi:

Meclisin Anayasa uyarınca tatile girmesi ile inşaatına başlanan ve tamamıyle yenilenen Meclis Genel Kurulu yarın açılıyor.

Bu insiyatifi alan Meclis Başkanı, MİK tarafından ihaleyi kazanıp inşaatı üstlenen yapıcı şirket ve çalışanları, gerek ilgili müdür ve görevli meclis çalışanlarının meşakatli çalışmaları sonrasında sona gelindi....

Bitmeyeceği yönünde beklenti ve konuşmaları yapanlar açısından üzgün olduğumu da dile getirmek isterim....

Bu arada yapılan yeni meclis genel kuruluna yönelik eleştirilerin de sadece "deniz üzerinde yürüyen ama yüzme bile bilmeyen Bakan" boyutundan öteye gitmeyeceğini de belirtmek isterim....

MECLİSTE GÜNDEM...

Genel Kurul’da Cumhurbaşkanı tarafından komiteye gönderilen Din İşleri Dairesi Yasası ele alınacak.

Süt Endüstrüsi Kurumu 2017 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı da Genel Kurul gündeminde yer alırken, Meclis Komitelerinin raporları da görüşülecek.

Komiteler’den Genel Kurul’a getirilen raporlar arasında ‘Taşınmaz Mal Değişiklik Yasa Tasarısı’, ‘Milli Eğitim Denetleme ve Yönlendirme Kurulu Yasa Tasarısı’, ‘Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında Değişiklik Yasa Tasarısı’, ‘Mahkemeler Değişiklik Yasa Tasarısı’ bulunuyor.

SENDİKALAR, YAZ SAATİ UYGULAMASINI PROTESTO EDECEK

30’dan fazla sivil toplum örgütü ve sendikanın desteği ile yarın Meclis Genel Kurulu’nun toplanacağı saatte eylem yapılacak.

Sendikalar, saat uygulamasını protesto için saat 10.00’da Meclis önünde olacak.

Eylemde Meclis ve Hükümetten saatlerin geri alınması istenecek.