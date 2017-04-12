Meclis ilk kez “trafik” konusunda olağanüstü toplanacak!

Cumhuriyet Meclisi, tarihinde ilk kez Kıbrıs Sorunu dışında bir gündemle olağanüstü toplanma kararı aldı.

Ülkemizde son yıllarda artış gösteren kazalarla ilgili olarak Cumhuriyet Meclisi harekete geçiyor. Cumhuriyet Meclisi İç Tüzüğü’nün 60. Maddesi uyarınca 10 milletvekilinin imzasıyla Cumhuriyet Meclisi 4 Mayıs Perşembe günü olağanüstü toplanma kararı aldı.



Toplumcu Demokrasi Partisi Girne milletvekili Zeki Çeler konuyla ilgili KIBRIS’a yaptığı açıklamada, mecliste sorumluluk alarak, kamuoyu oluşturularak, trafik konusunun yürütmeden çok yasamanın da, denetleyici olan vekilin de kontrolü altında yapılması gerektiğinin bilinciyle hareket ettiklerini belirterek, Meclis’teki tüm siyasi parti başkanlarının ve bağımsızların da toplantıyla ilgili metni imzaladıklarını kaydetti.



Çeler, herkesin elini taşın altına koyup sorumluluk almasının zamanının geldiğine de işaret ederek, kamuoyuna konuyu yakından takip etmesi çağrısında bulundu.



Çeler şunları kaydetti:



“Belki bir günlük konuşmayla her şey düzelmeyebilir, fakat hepimizin elini taşın altına koyup sorumluluk almasının zamanı geldi ve geçti bile... O gün tek konu trafik güvenliği olacak. Trafikte hayat kaybetmenin, kalıcı sakatlık ve yaralanmaların artık 'Vizyon Sıfır' vizyonu ile yer bulması elzemdir... Sorumluluk hepinizin... İmza koyan tüm parti ve vekillerin bundan sonra gereği için çaba sarf edeceklerine inanıyorum.