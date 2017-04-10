Meclis'te 3 tasarı daha onaylandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nden gelen, Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı ele alınarak, oy birliğiyle onaylandı.

Meclis Genel Kurulu’nda daha sonra İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı ele alındı. Tasarı üzerinde söz alan olmadı ve oy birliğiyle onaylandı.

Tasarının onaylanması ardından, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı görüşüldü.

SANER

Tasarıya ilişkin raporun okunmasının ardından söz alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner, asgari ücret üzerine yatırım yapanları ileride bekleyen bir çok sorun bulunduğuna işaret ederek, hem işverenleri denetlemeye, hem de çalışanlarda farkındalık yaratmaya çalışıldığını söyledi.

Herkesin yatırdığı prim üzerinden emekli olacağına dikkat çeken Bakan Saner, yeni sistemle kimseye çıkar sağlanmasının mümkün olmayacağını söyledi.

Atılan adımın yılda 2-3 milyon kar getireceğine işaret eden Saner, değişiklikle, yatırımların aylık olarak yapılacağını ve elektronik yatırımın önünün açılacağını kaydetti.

65 yaşın üzerindekilere, eksik günlerini ödeyerek emekli olma şansı tanınacağını ifade eden Saner, tasarıya verilen tüm destek için milletvekillerine teşekkür etti.

Bakan Saner’in konuşması ardından yasa tasarısı oy birliğiyle onaylandı.

Gruplar arası varılan mutabakat sonucu Genel kurul bugünkü oturumunu tamamladı.

Meclis Genel Kurulu bir sonraki oturumunu yarın saat 10.00’da yapacak.