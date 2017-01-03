Meclis’te CAS Tartışması

İşten durdurulan ve 15 gündür Meclis önünde eylem yapan 32 CAS çalışanı konusu Meclisin gündemindeydi.

CTP Milletvekili Tufan Erhürman, 15 gündür, CAS çalışanlarının sendikalı olduğu için, mesaj yoluyla işten çıkarıldığı iddiası hakkında hükümetten bir cevap beklediğini ancak konuyla ilgili açıklama gelmediğini dile getirdi.

Erhürman, Başbakan’ın katıldığı bir televizyon programında CAS’ta sendikalaşma olmayacağı sözü verdiğini söyleyerek, Anayasa gereği bunların kabul edilebilir olmadığını anlattı. Açıklama yapılması için hükümetin kendilerine kürsüden soru sorulmasını beklememesi gerektiğini söyleyen Erhürman, bu konuyu kürsüden dile getirmek durumunda kaldığını söyledi. Erhürman ilgili bakana “32 kişi sendikalı olduğu için mi işten durduruldu? İşten durdurma bildirimi mesaj ya da telefonda sözlü olarak mı yapıldı? Başbakan Özgürgün bir televizyon konuşmasında ben sendikalaşma olmayacak sözü vermiştim o yüzden bunlar yaşanıyor dedi mi? Özgürgün böyle bir söz mü verdi? Bütün bunlar doğruysa anayasa ve mevzuatta çalışma hayatı düzenlenmişken bu muamele anayasa ve mevzuata uygun mu” sorularını yöneltti.

SANER

Bunun üzerine söz alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner, sendikanın kendilerine konuyla ilgili yazılı talebi olduğunu, bu yazı geldiği gün CAS’a konuyla ilgili soru yöneltildiğini ve cevap beklendiğini dile getirdi. Özgürgün’ün kendisine Erhürman’ın ifade ettiği konudan bahsetmediğini dile getiren Saner, sendikalaşmanın anayasal bir hak olduğunu kaydetti.

Erhürman Bu Kez Sosyal Medyadan Yüklendi







Sosyal Medyadan konuyla ilgili olarak açıklama yapıp hükümete yüklenen Erhürman, “15 gündür Meclis önünde eylem var. Hükümet bir hafta önce yazı yazdı ve hala yanıt alamadı. Bu yönetim anlayışına söyleyecek söz bulamıyorum” dedi.

CAS Çalışanlarının Eylemiyle İlgili Sorular ve Hükümetin Yanıtı!!!

15 Gündür Meclis önünde eylemde bulunan CAS çalışanları ile ilgili Hükümete dört soru yönelttik Meclis'te:

1. 32 CAS çalışanının sendikalı olduğu için işten durdurulduğu doğru mu?

2. Bu kişilere işten durdurma bildiriminin mevzuata aykırı biçimde telefon mesajıyla veya telefonda sözlü olarak yapıldığı doğru mu?

3. Eğer bunlar doğruysa bunların hepsinin başta Anayasa olmak üzere mevzuata aykırı olduğunu kabul ediyor musunuz?

4. Sayın Başbakan'ın CAS'ta sendikalaşmaya izin vermeyeceği sözü verdiği doğru mu?

Hükümetten, Meclis kürsüsünden aldığımız yanıt şu oldu: "Bir hafta kadar önce CAS'a yazı yazıp bu soruları sorduk. Yanıt bekliyoruz".

Sonu: 15 gündür Meclis önünde eylem var. Hükümet bir hafta önce yazı yazdı ve hala yanıt alamadı. Bu yönetim anlayışına söyleyecek söz bulamıyorum!!!



