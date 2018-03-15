Mecliste Çiftlik Bank Konusu Konuşuldu

ARIKLI

Ombudsman bütçesiyle ilgili söz alan, YDP milletvekili Erhan Arıklı, Ombudsman’ın geçen yıl iki önemli dosyayı gündeme getirdiğini, bunlardan birinin Ercan Havalimanı ile ilgili, diğerinin ise dönemin Başbakanı’nın özel bir ziyarete devlet imkanı ile gitmesine ilişkin olduğunu belirtti.

Arıklı, konuşması sırasında salonda iktidar partilerinden milletvekili bulunmamasını protesto ederek konuşmasını sonlandırdı.

SUCUOĞLU

UBP milletvekili Faiz Sucuoğlu da iktidara mensup vekillerin salonda bulunmamasını eleştirdi.

Sucuoğlu, Ombudsmana en çok başvurunun Lefkoşa’dan, en az ise Lefke’den olduğunu, en fazla şikayetin İçişleri Bakanlığı çatısı altındaki konulara ilişkin olduğunu kaydetti.

Bunun yerel yönetimlerde sıkıntılar yaşandığının göstergesi olduğunu belirten Sucuoğlu, 2017’de 81 başvurunun sonuçlandırıldığını söyledi.

Sucuoğlu, personel sıkıntısının dairede önemli bir sorun olarak ortaya çıktığını, güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Sucuoğlu, Tasarıya olumlu oy vereceklerini kaydetti.

TAÇOY

UBP milletvekili Hasan Taçoy, eksik personel ve teçhizatı tamamlamak adına hükümetleri döneminde çaba harcadığını söyleyerek, görevlerini daha rahat yapacağı noktada olmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Taçoy, ülkede vakıf mallarının tarikata peşkeş çekildiği yönünde basında bazı iddiaların yer aldığını söyleyerek, bu konunun aydınlatılmasını talep etti.

Yurt dışında kurulan derneklerin burada faaliyet gösterebildiğini söyleyen Taçoy, bu derneklerin nasıl denetleneceğini bilmediğini, bunun düzeltilmesi gerektiğini kaydetti.

Taçoy, Çiftlik Bank konusunu gündeme taşıyarak, bazı kişilerin dolandırıldığını ve paranın KKTC’ye aktarıldığının söylendiğini belirterek, bu gibi konuların denetlenmesi gerektiğini, KKTC’nin isminin bu şekilde yıpratıldığını ifade etti.

(GÖZ/ÖK) EK VERİLECEK