Mecliste DEVLET LABORATUVARI tartışıldı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda ilk önce, polis terfilerinin araştırılmasıyla ilgili komitenin başkanlığına UBP Milletvekili Erdal Özcenk’in, başkan vekilliğine ise CTP Milletvekili Salih İzbul’un oy birliğiyle seçildiği bilgiye sunuldu.

Daha sonra Devlet Laboratuvarı’ndaki yangına ilişkin önergelerin ön görüşmelerine geçildi.

İlk önce CTP milletvekilleri Ahmet Gülle, Erkut Şahali ve Fazilet Özdenefe’nin birlikte sunmuş oldukları, Devlet Laboratuvarı’nda 22 Aralık 2016’da Çıkan Yangının Yarattığı Sorunların Çalışanlar ve Çevre Üzerinde Olan Etkilerinin Ortaya Çıkarılması ve Bu Gibi Olayların Tekrarlanmaması İçin Alınacak Tedbirlerin ve Gerekli Yasal Düzenlemelerin Belirlenmesi Amacıyla ilgi Meclis Araştırması Açılması Önergesinin öngörüşmesi yapıldı.

GÜLLE: “TETKİKLER, 65 GÜN GEÇ YAPILDI, ALINAN KAN NUMUNELERİ TÜRKİYE’YE 20 GÜN GEÇ GÖNDERİLDİ. BUNA RAĞMEN10 KİŞİNİN KANINDA AĞIR METALE RASTLANDI”

“SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN BU KONUNUN ÖNEMİNİ KAVRAMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

İlk sözü önergede imzası bulunan CTP milletvekili Ahmet Gülle aldı.

Gülle, yangının kimya deposunda başladığını anımsatarak, yangında bin 397 farklı maddenin yandığını söyledi.

Yangının halk sağlığına ve çevreye zararlarının bilinmesi ve tedbir alınması gerektiğini dile getiren Ahmet Gülle, şube amirlerinin ve bazı personelin yangının ertesi günü hiçbir önlem alınmadan buraya zorla getirildiğini ve çalıştırıldığını savundu.

Ahmet Gülle, Devlet Laboratuvarı’nda insan sağlığına hiçbir hassasiyet gösterilmediğini ileri sürdü.

Gülle, Sağlık Bakanlığı yetkililerinin olaya “maddi hasar var, insan sağlığını tehdit edecek durum yok, personel burada çalışılabilir” şeklinde yaklaşıldığını belirterek, personelden alınan kan örneklerine ve tektik sürecine değindi.

Gülle, “Tetkikler 65 gün geç yapıldı, kan numuneleriTürkiye’ye 20 gün geç gönderildi, buna rağmen10 kişinin kanında ağır metale rastlandı. Sadece bu insanların değil, yangın sonrası göreve çağrılan personele tedavi edilmesi gerek. Sağlık Bakanlığı’nın bu konunun önemini kavramadığını düşünüyorum” dedi.

Yangınla ilgili sürecin iyi yönetilmediğini savunan Gülle, atıklara ve kimyasallara yönelik mevzuatların hazırlanması gerektiğini söyledi, “Amaç bütün yaşananları ortaya çıkarmak. Bu tür olayların tekrarlanmaması üzerinde özenle duracağımız konu” dedi.

SUCUOĞLU: “27.02.2014 TARİHİNDE DEVLET LABORATUVARI’NDAN SAĞLIK BAKANLIĞI’NA ‘ELEKTRİK SİSTEMİMİZDE PROBLEM VAR’ ŞEKLİNDE BİR YAZI GÖNDERİLDİ. KİMSE BU SORUNLA İLGİLENMEDİ. BU YANGIN ‘GELİYORUM’ DEDİ”

“BU NOKTAYA KENDİLİĞİNDEN GELİNMEDİ, İHMAL NEDENİYLE GELİNDİ”

İkinci önergenin sahibi olan Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu da söz aldı. Sucuoğlu, yangının elektrik kontağından çıktığını, olayın “ben geliyorum” dediğini söyledi.

Sucuoğlu, “Sayın Gülle’nin bakanlığı döneminde burada hiçbir şey yapılmadı. Buradaki insanlar patlamaya hazır bir bomba üzerinde çalışıyordu” şeklinde konuştu.

27.02.2014 tarihinde Devlet Laboratuvarı’ndan Sağlık Bakanlığı’na “elektrik sistemimizde problem var” şeklinde bir yazı gönderildiğini ve yardım istendiğini ifade eden Sağlık Bakanı, “O dönemde Sağlık Bakanı Ahmet Gülle’ydi. Kimse buraya gidip o sorunla ilgilenmemiş. Geçmişin sorgulanmasını bu nedenle istiyorum. Bu noktaya kendiliğinden gelinmedi, ihmal nedeniyle gelinmedi” dedi.

20 yıldır burada çalışan insanlara kan tahlili yapılmadığını kaydeden Faiz Sucuoğlu, “Bu insanlara kan tahlili yaptırmayacaksınız, şimdi sorguluyorsunuz, bir yıl önce bu insanların kan tahlilini neden yaptırmadınız. Bu insanlar ne zaman ağır metallere maruz kaldı. Patlamaya hazır bir depo, burda bekçi yok. İçinde ciddi atıklar da var. Burası iki kez sele maruz kaldı. Tedbir yok. O su çekildi, nereye atıldı. Allah bilir” şeklinde konuştu.

“İDDİALAR İDDİALAR. HİÇBİR KANIT YOK, HEP İDDİA VAR”

Yangın çıktıktan sonra kimsenin Müdür Mehmet Tatar tarafından çalıştırılmak için zorlanmadığını dile getiren Sucuoğlu, kimsenin hafta sonu temizlik için burada çalıştırılmadığını kaydetti.

Bodrumdaki kimyasalların Türkiye’den gelen ekipler tarafından temizlendiğini, varillerin de Türkiye’den getirildiğini ifade eden Sağlık Bakanı, “İddialar iddialar. Hiçbir kanıt yok, hep iddia var. Bu komitenin konuya faydası olacak ve dersler çıkarılacak” şeklinde konuştu.

Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi’ndeki yetkililerle ve diğer yetkililerle yaptıkları görüşmeye değinen Sucuoğlu, “52 çalışanın 10 tanesinde ağır metal çıktı. 2’sinde değerler normalin iki katı çıkmıştır. Dr. Sonuç Büyük hastalara orada refakat ediyor. 12 kişi şu anda Ankara’dadır. Geriye kalan 40 kişi de referans aralığı içinde. 10’ar 10’ar diğerleri de gönderilecek. Tırnak ve saç örnekleri şimdiden gönderiliyor. Bu insanların zarar görmemesi için her şey yapılacak” şeklinde konuştu.

Kendilerine gelen bilgileri paylaşan Sucuoğlu, endişe edilecek bir durum olmadığını söyledi.

Sucuoğlu, “Bunun politikası değil, araştırılması yapılmalı. Herhangi bir gizlilik yok” şeklinde konuştu.

Bu süreçte yalnız kaldıklarını da söyleyen Sucuoğlu şöyle devam etti:

“Bunların depolanması çevrenin görevi. Kimse gelmedi. Hiçbir kurum gelmedi. Sağlık Bakanlığı kendi ve Türkiye’den gelen ekiplerle götürmeye çalıştı. Dışardan bunları konuşmak kolay. Ama biz bu süreçte yalnız bırakıldık. Bu işin ciddi bir maddi külfeti de vardı. Bu ders olmalı. Bu bir örnek olmalı. Neler yapılması gerekirdi, neler yapılmadı. Bu örnek olacak. Umarım tüm yetkililer bunu okur, ezberler. Bir yerden bir rapor geldiğinde önemser, ayrı bir soruşturma yapılması gerekir. Zamanın müdürü zamanın bakanına bu konuda yazı yazmış. O dönemde uyarı yapıldı. Felaket geliyorum dedi. Tedbir alınsa bunları konuşmayacaktık. Yedeği olmayan bir labaratuvar”

Bu tip can alıcı noktalarda yedek olması gerektiğini ifade eden Sucuoğlu, “Yoksa böyle ortada kalıyorsunuz” dedi, besin analizlerinde yaşanan sıkıntıları anımsattı.