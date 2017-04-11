Mecliste güncel konuşmalar yapıldı

Meclis Genel Kurulu’nda milletvekilleri, güncel konuşmalarla çeşitli konuları Meclis gündemine taşıdı.

CTP milletvekili Asım Akansoy, güncel konuşmasında, hükümetin, Türkiye’deki iktidara referandum konusunda propaganda imkanı verdiğini dile getirerek, “Türkiye’deki tartışmaların buraya taşınmasını elbette istemiyoruz ama her iki düşünce için eşit propaganda imkanı sağlanmalı” şeklinde konuştu.

Bu dönemde bazı kitapların izinsiz şekilde dağıtıldığını da söyleyen Akansoy, bu konularda adil davranılması, hassas olunması gerektiğini dile getirdi, İçişleri Bakanlığı’nın, kaymakamlıkların ve polisin görevini yapmasını istedi.

Akansoy, “Bu kitaplar İstanbul’da basıldı. Binlerce kitap buraya nasıl taşındı? Bu kitaplarda referans verilen yazarlar FETO soruşturması kapsamında tutuklu” dedi.

Vatandaşlık yasasıyla ilgili bir an önce adım atılması gerektiğini de kaydeden Akansoy, daimi ikametgah ile ilgili düzenlemeye de değindi, hassasiyetleri farkında olduklarını ve gelişmeleri bildiklerini aktardı.

Sorunların bir an önce ortadan kaldırılması gerektiğini, Daimi ikametgah yasasıyla ilgili çalışmaya katkı koymaya hazır olduklarını belirten Akansoy, Türkiye’nin bu konuda yapılan çok güzel bir çalışması bulunduğunu anlattı.

Vatandaşlık ve Daimi İkametgah İzni Yasası’na değinen Akansoy, Daimi İkametgah Yasası’nın kapsamının genişletilmesinin gündeme alınabileceğini, Türkiye’de bunun yapıldığını söyledi.

Akansoy, Karaoğlanoğlu’nda bir şirkete otel yapması için verilen kat izinleri konusuna değinerek, şirketin yasaya aykırı yaptığı katların yıkılmadığını ve yasanın buna uydurulduğunu söyleyerek, “Bunun adı hukuku yok saymaktır” dedi.

Bunun herkesin sorunu olduğunu, şehirleri yok etmeye kimsenin hakkı olmadığını belirten Akansoy, hukuk sistemine herkesin uymasının şart olduğunu vurguladı.

TÖRE

UBP milletvekili Zorlu Töre, “Kilise, Papazlar ve Rum-Yunan Liderliği” ile ilgili konuşma yaptı.

Papazların, Rum toplumundaki önemini anlatan Töre, EOKA’nın kuruluşunda da papazların öncelik aldığını belirtti.

Rumların KKTC’deki ayinlerinin Dışişleri Bakanlığı’nın girişimiyle disipline edildiğini söyleyen Töre, bunun doğru bir adım olduğunu, “misyonerlik çalışmasına dönüşen” bu ayinlerin azaltılmasını olumlu karşıladığını belirtti.

Töre, Rum Meclisi’nin geçtiğimiz günkü toplantısında ENOSİS Plebisiti kararını bertaraf etmediğini söyleyerek, “Yapılan bir Bizans entrikasıdır” dedi.

Kıbrıs’ta anlaşmanın barış getirmeyeceği inancını ifade eden Töre, global tazminat ve takas yerine, bireyselliğin kabul edilmesinin doğru olmadığını kaydetti.

KAŞİF

UBP milletvekili Ahmet Kaşif, Meclis iç tüzüğünde güncel konuşmalarla ilgili bölümü okuyarak, bugünkü gündemde üç tane “hükümet icraatı” konulu güncel konuşma bulunduğunu, bunların net hangi konuda olduğunun belirtilmediğini söyleyerek, bunu eleştirdi.

Kaşif, başkanlığın bu konuda gereken uyarıyı yapmasını istedi.

ÇELER

TDP milletvekili Zeki Çeler, “Trafik Güvenliği” konusunda konuştu.

“Trafik konusunda hala yerimizde sayıyoruz” diyen Çeler, trafikte saygının kalmadığını, kurallara uyulmadığını belirtti.

Çeler, trafiğin herkesi ilgilendiren bir konu olduğunu, yaşamla ilgili bir konu olduğunu ifade etti.

Çeler, konuşması sırasında Meclis Başkanlığı’na, Trafik Güvenliği ile ilgili olağanüstü toplantı çağrısı yaptı. Çeler, toplantı için 4 Mayıs Perşembe tarihinin önerildiğini, tüm parti başkanlarından ve çok sayıda milletvekilinden toplantının yapılmasına olanak sağlayacak sayının üzerinde imza topladığını söyledi.

Çeler, “Umarım bu olağanüstü çağrı kabul görür ve o gün burada 50’ye 50 otururuz” dedi.

Sorunların bir günde aşılmasının mümkün olmadığını söyleyen Çeler, uyanmaya yönelik bir adım olacağını belirtti.

DÜRÜST

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, çağrıya destek verdiklerini ve imzaladıklarını belirtti.

Dürüst, 1 Haziran’dan itibaren yeni kayıtlanacak araçların plakalarına yönelik yeni bir uygulama başlatılacağını, değişim zorunluluğu olmadığını, değişim için 10 yıl süre verildiğini kaydetti.

Dürüst, plakaların beyaz zemin üzerinde siyah sayılarla, sayılar kabartmaları ve metal zemin üzerine yapılacağını kaydetti.

ŞAHALİ

CTP milletvekili Erkut Şahali, hükümet icraatları konulu bir konuşma yaptı.

Şahali, Kıbrıs’ta farklı uygarlıkların yaşadığını, çok kültürlü bir yapısı olduğunu ifade ederek, Gazimağusa Sulariçi’nde tüm uygarlıkların kalıntılarının yer aldığını, Hristiyan ve Müslümanlar için önemli yapıları barındırdığını anlattı.

Müzakerelerde karşılıklı anlayışın gelişmesi adına dini liderlerin bir araya geldiğini ve çalışma yürüttüklerini söyleyen Şahali, bunun takdir edilmesi gerektiğini belirtti.

Şahali, Dışişleri Bakanlığı’nın, Rumların Paskalya Yortusu’nda Ay İkserino Kilisesi’nde yapmak istedikleri ayine izin vermemesini eleştirdi.

İbadet ve inanç özgürlüğünün temel insan haklarından olduğunu söyleyen Şahali, ülkede üçüncü ülkelerden gelen gayri Müslüm öğrenciler de bulunduğunu, dini inançlara saygının ve hoşgörünün önemli olduğunu ifade etti.

Şahali, Ay İkserino Kilisesi’nde önceki yıllarda yapılan ayinin, tüm dünyada da takdir edildiğini ve hoşgörü ortamına büyük katkı sağladığını belirterek, Hala Sultan Tekkesi’ne yapılan ziyaretlere de bunun olumlu yansıdığını kaydetti.

Şahali, Dışişleri Bakanı’na ayinlere izin verilmesinde kriterlerin ne olduğunu, Ay İkserino Kilisesi’nde ayin yapılmasına neden izin verilmediğini sordu.

Siligu, Baf, Limasol gibi yerlerde şehitlikler, camiler ve mezarlıkların iki toplumlu çabalarla restore edildiğini belirten Şahali, Rum Yönetimi’nin izin vermekten kaçınmadığını bu çalışmaların prestijlerini arttırdığını söyledi.

Şahali, Dışişleri Bakanı’na Derinya ve Aplıç Kapıları ile ilgili son durumun ne olduğu, Kıbrıs Türk ve Rum tarafının üzerine düşeni yapıp yapmadığını ve açılma için hedef tarihin ne olduğunu sordu.

CANDAN

CTP milletvekili Armağan Candan, “Dışişleri Bakanlığı Münhalleri Sınavı” konusunda konuşma yaptı.

Dışişleri Bakanlığı’nda görev yapacakların niteliğinin önemli olduğunu, ülkeyi yurt dışında temsil edecek nitelikte olmaları gerektiğini dile getiren Candan, geçtiğimiz yılın son aylarında 20 kişilik meslek memuru istihdamın yapılmasına ilişkin münhal açıldığını kaydetti.

Candan, değişen sınav tüzüğü nedeniyle, sınavın test metodu ile yapılacağını, bunun doğru olmadığını, çeviri yeteneklerinin de ölçüleceği kapsamlı bir sınav yapılması gerektiğini ifade etti.

Candan, bakanın girişimiyle 50 test sorulu sınavın iptal edildiğini, dolayısıyla en kısa sürede sınav tüzüğünün değiştirilmesi gerektiğini dile getirerek, bakana çalışmanın hangi aşamada olduğunu sordu.

Gazimağusa’daki ayine izin verilmesi gerektiği inancını dile getiren Candan, ayin günlerinde esnafın da hareketlilik yaşadığını, bunun da dikkate alınması ve kararın yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Candan, Bakana ayine izin vermesi çağrısında bulundu.

Aplıç ve Derinya Kapıları’nın açılması konusunda hükümetin tavrına da değinen Candan, Dünya Bankası’nın, ülkede bankacılık sektörüne yönelik stres analizi yapılmasını gündeme getirdiğini ama hükümetin bunu engellediğinin öğrenildiğini söyleyerek, bu konuda son durumun ne olduğunu sordu.

Candan, iki lidere de ortak bir noktaya vararak, kapsamlı çözüm planını sunmaları çağrısında bulunarak, bunun boyunlarının borcu olduğunu dile getirdi.

ERTUĞRULOĞLU

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, konuşmacıları “hayretle dinlediğini” söyledi.

Ertuğruloğlu, din ve inanç özgürlüğünü engellemeye çalışmadıklarını, din ve inancın siyasete alet edilmesini engellemeye çalıştıklarını belirtti.

KKTC topraklarında, Rumların siyasi mesaj verme adına dini özgürlüğü istismar etmelerine izin vermeyeceklerini söyleyen Ertuğruloğlu, üç tane kilise belirlediklerini, buralarda hiçbir kısıtlama olmaksızın ayine izin verdiklerini, her kilisede her istenilen anda ayin yapma talebini tasvip etmediklerini kaydetti.

Ertuğruloğlu, ayin konusunda tartışmaların çok yoğun olduğu bir dönemde bir Rum papazın ziyaretine geldiğini, hiçbir şikayette bulunmadığını ifade etti.

Söz konusu kilisede sürekli ayin yapma talebi olduğunu, Rumların amacının “burası bizimdir” mesajı vermek olduğunu dile getiren Ertuğruloğlu, halkın bir kısmının da söz konusu kilisede ayin yapılmasından rahatsız olduğunu söyledi.

Ertuğruloğlu, Gazimağusa’daki kilise ile Hala Sultan’ın dini olarak aynı öneme sahip olmadığını, Paskalya için ayinlerin diğer üç kilisede yapılabileceğini belirtti.

Müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik görüşleri de “hayretle dinlediği” söyleyen Ertuğruloğlu, ENOSİS kararının bertaraf edildiğinin söylendiğini, “Nasıl bertaraf edildi ki biz anlayamıyoruz. Yetki Parlamentodan alındı Eğitim Bakanlığı’na verildi” dedi.

Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk halkının yanlış bilgilendirildiğini ve kararın bertaraf edildiğinin söylendiğini kaydetti.

Karar iptal edilmiş olsa bile bunun müzakerelerin başarı şansı ile devam etme ihtimalinin ne olduğunu soran Ertuğruloğlu, Anastasiadis’in “azınlık çoğunlukla eşitlenemez” söyleminin ortada olduğunu, Rumların müzakerelerde siyasi eşitliği kabul ettiğini gösteren tek bir madde bulunmadığını söyledi.

Ertuğruloğlu, 50 yıldır müzakere edildiğini, Rumların masa dışında gerçek politikasını yürüttüğünü, müzakereleri neticelendirip referanduma gitme niyetleri olmadığını belirtti.

Ulusal Birlik Partisi'nin Avrupalı Muhafazakarlar ve Reformistler İttifakı (ACRE) politik grubu üyeliği sürecine de değinen Ertuğruloğlu, sürecin sadece AKP desteğiyle yapılmadığını, uzun süren bir süreç sonucunda üyeliğin gerçekleştiğini söyledi.

Bakanlığa yapılacak münhallere de değinen Ertuğruloğlu, sınav yöntemini öğrenince alınacak personelin ne kadar yararlı olacağına ilişkin kuşkuları doğduğunu, bunun üzerine münhalin iptal edildiğini, sınav tüzüğünü değiştirmek istediklerini, ancak gelinen noktada Sınav Komisyonu’nun konuyu komplike bir hale getirdiğini, aradan aylar geçmesine rağmen bir sonuç alınamadığını, bunun üzücü olduğunu ifade etti.

Ertuğruloğlu, Dışişlerine yönelik bir duyarsızlık olduğunu söyledi.