Meclis'te ilk toplantı başladı

5’inci yasama yılının devamı olarak başlayan toplantı öncesinde resepsiyon verildi.

Cumhurbaşkanı Vekili ve Meclis Başkanı Sibel Siber’in verdiği resepsiyona Başbakan ve UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, bakanlar, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı, eski Meclis Başkanları, milletvekilleri, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu, üniversite rektörleri ve öteki davetliler katıldı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun yeni yasama yılı olarak değil 8’inci Dönem 5’inci Yasama Yılı’nın 77’nci birleşimi olarak yaptığı tatil sonrası ilk toplantı saat 10.45’te başladı. Genel Kurul, Meclis Başkan Vekili Hüseyin Avkıran Alanlı başkanlığında toplandı.

Toplantıda ilk olarak sunuşlar yapıldı.

Meclis Genel Kurulu, Başkanlık Divanı kararıyla pazartesi günleri yasama, salı günleri denetim göreviyle toplanacak. Meclis, bugün yasama gündemiyle toplandı.

Gündemde, yaz tatili döneminde komitelerin sonuçlandırdığı yasa tasarıları ve önerileri var.

Genel Kurul’da bugün Cumhurbaşkanı tarafından bir daha görüşülmek üzere Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’ne gönderilen Din İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasası görüşülecek. Komite, 14 Eylül’deki toplantısında yasayı oy çokluğuyla onaylamıştı.

Süt Endüstrisi Kurumu 2017 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporu da bugün genel kurulda görüşülecek.

Genel Kurul’un gündeminde komitelerden gelen tasarı ve önerileri de var. Taşınmaz Mal (Tasarruf, Kayıt ve Kıymet Takdiri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Milli Eğitim Denetleme ve Yönlendirme Kurulu (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı, Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkındaki (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Mahkemeler (Değişiklik)Yasa Tasarısı toplantı gündeminde bulunuyor.

KKTC Güvenlik Kuvvetlerini Güçlendirme Kurumu’nun 1 Temmuz 2015-30 Haziran 2016 Mali Dönemine İlişkin Hesaplarının Sayıştay Denetim Raporu da bugün Genel Kurul’da görüşülecek.

YENİ YASAMA YILI DEĞİL, BEŞİNCİ YASAMA YILI’NIN DEVAMI

Anayasa ve Meclis İç Tüzüğü’ne göre, yeni yasama yılı her yıl ekim ayının ilk iş günü başlıyor.

Ancak Meclis Genel Kurulu’nun bugün yapacağı toplantı yeni yasama yılı değil, 8’inci Dönem 5’inci Yasama Yılı’nın devamı olacak.

Toplantı, 2013’te yenilenen Meclis İç Tüzüğü’nün 3. maddesinin 3. fıkrasındaki “5’inci yasama yılının sona ermesinden seçimlerin yapılmasına kadar geçen süre de 5’inci yasama yılı sayılır” kuralına göre yapılacak.

KKTC’de son genel seçimler Temmuz 2013’te yapılmıştı. Seçimin ardından yasama yılı olarak 5 yıl doldu ancak takvim yılı olarak süre dolmadı. Bu nedenle Meclis’in yeni genel seçime kadarki sürede yapacağı toplantılar, 5’inci dönem çalışmalarından sayılacak.