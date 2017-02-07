Meclis'te KTHY Gerginliği

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bugunkü toplantısına “Kıbrıs Türk Hava Yolları Uçuşlarının Sonlandırılma Sebepleri Hakkında Meclis Araştırma Komitesi”nin konu hakkındaki raporu üzerine yaşanan tartışmalar damga vurdu.

MECLİS GENEL KURULU’NDA KTHY GERGİNLİĞİ

Rapor üzerine söz alan TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, KTHY konusunun yıllardır sürüncemede bırakıldıktan sonra yeniden gündeme geldiğini söyledi.

O dönemde ortaya konan yolsuzluk iddialarının raporda ele alınmadığını söyleyen Angolemli, raporda CTP dönemine değinilirken UBP dönemine değinilmediğini kaydetti.

“Böyle bir rapor olabilir mi?” diye soran Angolemli, raporda yer almayan olaylar olduğunu kaydetti; “Komite bu konuyu didik didik etmeliydi” dedi.

“Maalesef bu beklenen bir rapor değil, bazılarını korur gibidir” şeklinde konuşan Angolemli, “Rapora imtiyazlı acenteler olduğunu yazdınız. Bunlar kimdi? İsimlerini neden açıkça yazmadınız? İmtiyazlı acentelere kim göz yumdu. Bunların isim isim ortaya çıkması gerek” dedi.

ÇAKICI KOMİTENİN HAZIRLADIĞI RAPORUN YANLIŞ, SAHTE VE YANLI OLDUĞUNU SAVUNDU, TATAR SİNİRLENEREK SALONU TERK ETTİ

Milletvekillerinin konuşmaları zaman zaman salondaki tansiyonu yükseltti.

Lefkoşa milletvekili Mehmet Çakıcı, Kıbrıs Türk Hava Yolları Uçuşlarının Sonlandırılma Sebepleri Hakkında Meclis Araştırma Komitesi Başkanı Zorlu Töre’nin bugün Meclis’te okuduğu raporun yanlış, sahte ve yanlı olduğunu savundu.

Bunun üzerine UBP milletvekili Ersin Tatar, sinirlenerek Genel Kurul salonunu terk etti.

Çakıcı, TKP-Yeni Güçler olarak KTHY ile ilgili alternatif bir rapor hazırladıklarını söyleyerek, “Raporun belli bir yönetimi, Sayın Ahmet Derya’yı hedef aldığını görüyorum. Zorlu Töre olarak böyle bir iddianız varsa bu insanlarla ilgili suç duyurusunda bulunursunuz ama halkı yanlış bilgilendiremezsiniz. Bu haksızlıktır, adaletsizliktir. Ahmet Derya’yı korumak benim görevim değil ama birinin haksız yere suçlanmasını doğru bulmuyorum” dedi.

“Bilmiyorsanız susun, yorum yapmayın” şeklinde konuşan Çakıcı, “Raporda Türkiye’nin bu kuruma 50 Milyon Dolar verdiğini yazdınız, o dönemde yönetim Türkiye’dendi. Bu 50 milyon doları Kıbrıs Türkü mü harcadı?” diye sordu.

Hasan Taçoy’u Kıbrıs Türk Hava Yolları’nı korumamakla suçlayan Çakıcı, “Haksız rekabet varken, siz hükümet ve devlet olarak neredeydiniz, bunları neden rapora yazmadınız” ifadesini yer verdi.

“TKP-Yeni Güçler Başkanı olarak TKP-Yeni Güçler Başkan Yardımcısı Mehmet Davulcu ile birlikte gerçek bir rapor hazırladıklarını” belirten Çakıcı, 7 ana başlıkla, 14 alt başlıktan oluşan raporu okudu. Çakıcı, raporun hem basınla hem de milletvekilleriyle paylaşıldığını söyledi.

Çakıcı, KTHY’nin batma sebebinin personel sayısı olmadığını da vurgulayarak, “Haksız rekabet batma sebeplerinin başında geliyor. Bakanlar Kurulu’nda kiminiz ‘Atlas Jet’, kiminiz ‘Pegasus’ dediniz. Kimse, ‘KHTY’ demedi. Zorlu Töre’nin, Ersin Tatar’ın da olduğu bakanlar kurulunda kurumun batması onaylandı” şeklinde konuştu.

Mehmet Çakıcı, Türkiye’deki bazı yetkililerin KTHY’nin kurtarılmasından bazılarının ise kurumun özelleştirmesinden yana olduğunu da söyledi.

Çakıcı, KKTC hükümetinin özelleştirmenin devreye girmesi nedeniyle kuruma gereken desteği vermediğini de savundu.

ERHÜRMAN: “BU RAPOR NE NEFES TÜKETMEYE NE DE KAMUOYUNUN GÜNDEMİNİ MEŞGUL ETMEYE DEĞER. TAM BİR KOMEDİ. TRAJİKOMİK BİR DURUM”

Söz konusu rapora bağımsız milletvekili Mehmet Çakıcı’dan sonra CTP de itiraz ederek kendi hazırladığı raporu sundu.

ERHÜRMAN: “TAM BİR KOMEDİ”

Çakıcı’nın ardından Meclis Genel Kurulu’nda KTHY ile hazırlanan komite raporu üzerine CTP Genel Başkanı ve milletvekili Tufan Erhürman da söz aldı.

Erhürman, komitenin konu başlığı ile içeriğinin birbiriyle uyuşmadığını vurgulayarak, “Ya olayları bilenler komiteye çağrılmadı ya da iki kişi çağrıldı ama o insanlara rapora yazılanlarla ilgili bir şey sorulmadı” dedi.

Komite üyeleri Ersin Tatar ve Hüseyin Avkıran Alanlı’nın raporu okumadığını ve bunu Komite Başkanı Zorlu Töre’ye de söylediğini belirten Erhürman, “Töre, Alanlı ve Tatar raporun altına imza koydu ve bu rapor Meclis gündemine getirilmeden basınla paylaşıldı. Bu rapor ne nefes tüketmeye ne de kamuoyunun gündemini meşgul etmeye değer. Tam bir komedi. Trajikomik bir durum… Bu kadar tuhaf bir araştırma raporu Meclis tarihinde var mıdır diye merak ediyorum” şeklinde konuştu.

Erhürman konuşurken, salonda yine tansiyon yükseldi. UBP Milletvekili Ersin Tatar, Erhürman’a tepki gösterdi.

Tufan Erhürman, KTHY’nin uçuşlarını durdurmasına sebep olan nedenlerin ne öncesinde ne de sonrasında gerektiği kadar incelendiğini söyleyerek, KTHY’nin var olduğu söylenen borcuyla ilgili de hiç inceleme yapılmadığını iddia etti.

12.6 milyon dolar olduğu iddia edilen borç için mahsuplaşma olup olmadığını soran Erhürman, komite raporunda da o konuyla ilgili hiçbir şey yazılmadığını kaydetti.

CTP Genel Başkanı Erhürman, KTHY’nin uçuşlarının durdurulmaması için UBP haricindeki partilerin rapor yazdığını ve bu raporun Meclis’e sunulduğunu ancak bu raporun 11 ay sonra uçuşlar durduktan sonra Meclis gündemine geldiğini anlattı.

Erhürman konuşmasını, “Bu rapor meclis tarihine utanç vesilesi olarak geçmiştir” diyerek bitirdi.

ÖZDENEFE: “GAYRI CİDDİ HAZIRLANMIŞ YAZILAR”

Daha sonra söz alan CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe ise, bugün Meclis’te büyük bir anomali için konuştuklarını kaydederek, üzerinde konuşulan raporun gayri ciddi hazırlanmış yazılar olduğunu söyledi.

Komitelerin çalışma şekilleriyle ilgili yasal bilgiler veren Özdenefe, bu komitenin bu yasalara riayet etmeyerek bile bile usulsüzlük yapıldığını savundu.

Özdenefe, Genel Kurul’un da komitelerin de CTP’nin nisabı sağlamak için verdiği destek sayesinde toplanabildiğini dile getirerek, KTHY raporunun kendisi ve diğer bazı komite üyelerinin okumamasına rağmen oylandığını anlattı.

Raporun nasıl yazıldığını sorguladığı ve raporu tek başına Zorlu Töre’nin Hasan Taçoy’dan aldığı bilgilerle yazdığını öğrendiğini anlatan Özdenefe, KTHY’nin kapatılmasıyla ilgili de bir dizi iddia olduğunu ancak onların değerlendirilmediğini söyledi.

Özdenefe, CTP Milletvekili Arif Albayrak ve kendisinin kaleme aldığı raporu okuyarak sunulan rapora şerhinin düşürülmesini istedi.

Özdenefe, raporla ilgili yapıldığını iddia ettiği usulsüzlüklerle ilgili Meclis Başkanlığı’nın değerlendirmelerde bulunmasını istedi. Özdenefe okuduğu raporun muhalefet şerhi olarak eklenmesini istedi.

Bunun üzerine oturumu yöneten Meclis Bakan Yardımcısı Hüseyin Alanlı, KTHY Araştırma Komitesi’nin raporunun görüşülmesine kalınan yerden 14 Şubat Salı günü devam edilmesine karar verdi.

Meclis Genel Kurulu 13 Şubat Pazartesi günü de rutin çalışmaları için toplanacak.