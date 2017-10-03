Meclis'te vatandaşlık tartışması

Meclis Genel Kurulu’nda sesler yükseldi. Hükümer’n dağıttığı vatandaşlıklarla ilgili gerekçe soran ve ısrarla açıklama isteyen CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile Serdar Denktaş arasında tartışma yaşandı.

Erhürman: Gerekçelerinizi açıklamaktan utanıyormusunuz diye sorarken Serdar Denktaş yerinden utanmadığını haykırdı.

Bu memleketin sizden çektiği yeter diyen Erhürman, “Kendinizi ülkenin sahibi mi sanıyorsunuz” şeklinde konuştu.

Özgürgün’e de yüklenen Erhürman: “Böyle ilkel açıklama duymadım” dedi