"Medya-Polis Buluşması" Yapıldı

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) ile Polis Genel Müdürlüğü (PGM) işbirliğinde "Medya-Polis Buluşması" toplantısı düzenlendi.

Polis Genel Müdürlüğü binasında yer alan toplantı, Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu ile diğer üst düzey polis yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

KTGB Başkanı Sami Özuslu ile birlik yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu toplantıya, basın yayın kuruluşlarından yönetici, editör ve özellikle polis-mahkeme haberlerini izleyen muhabirler katıldı.

Toplantıyla, basın mensupları ve polisin daha yakın işbirliği yapabilmesi, kurumlar arasında zaman zaman yaşanan sorunların asgariye indirilmesi ve polisiye olaylara ilişkin haberlerin hukuki ve etik düzeyinin yükseltilmesi hedefleniyor.

Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, polisin de basının da kamu görevi yaptığına işaret ederek, bu yüzden her iki kurumun da karşılıklı anlayış ve işbirliği içerisinde görevini en iyi şekilde yapması ve kamuoyunu doğru bir şekilde bilgilendirmesini önemsediklerini vurguladı.

Manavoğlu, polis açısından halkın en doğru biçimde bilgilendirilmesinin büyük önem taşıdığını, bu yüzden basın ile ilişkileri önemsediklerini ifade ederek, bu çerçevede Polis Basın Subaylığı’nı oluşturduklarını söyledi.

Halkı aydınlatıcı, bilgilendirici duyuruları basın üzerinden halka duyurduklarını, bu yüzden bilgilerin en doğru şekilde aktarılmasının önemli olduğunu anlatan Manavoğlu, özellikle kişinin hak ve özgürlüğü, soruşturmanın selameti ve çocuklar ile ilgili haberlerde hassas davranılması gerekliliği üzerinde durdu.

Manavoğlu, bu çerçevede karşılıklı olarak bu görevi en iyi şekilde nasıl yapabileceklerini tartışmak amacıyla bu toplantıyı yaptıklarını söyledi.

KTGB Başkanı Sami Özuslu da, bugün bir ilki gerçekleştirdiklerini ifade ederek, toplantıyı; "yeni bir açılım, bir ilk ve milat" olarak gördüklerini söyledi ve işbirliğinin devamını diledi.

Basın mensuplarının birçok yerde polis teşkilatı ile bir araya geldiğini, bu yüzden birlikte çalışmanın önemli olduğunu belirten Özuslu, karşılıklı sıkıntılar yaşadıkları durumlar olabileceğini, ancak bu tip toplantılarla bu sıkıntıları karşılıklı çözebileceklerini kaydetti.

Özuslu, etik ve hukuki çerçeveyi belirleyip haber yapmanın önemli olduğunu ifade ederek, medyanın toplantıya gereken önemi gösterdiğini kaydetti.

Bazı haberlerde kriminal olaylarla ilgili sorunların yaşandığını, bu konuda özeleştiri de yapmaları gerektiğini ifade eden Özuslu, yaşanan bazı sıkıntıları aşmaları için bu tip bir toplantının çok önemli olduğunu vurguladı.

Polis teşkilatının bu açılımına teşekkür eden ve devamını dileyen Özuslu, işbirliğine açık olduklarını söyledi ve bugünü, işbirliğinin başlangıcı olarak gördüklerini söyledi.