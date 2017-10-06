Mega Uzaylı Yapısı'nın gizemi çözüldü

'Mega uzaylı yapısı' olarak da anılan Tabby’nin Yıldızı (Tabby’s Star) bir grup bilim insanı olarak açıklığı kavuşturuldu.

Dünya dışı yaşam bulma umutlarından birisi daha astronomlar tarafından çürütüldü. 2015 Yılında keşfedilen ve 'Mega uzaylı yapısı' olarak adlandırılan bir yıldızın etrafında dönen cismin gizemi çözüldü.

Bundan iki yıl önce KIC 8462852 yıldızının yörüngesinde parlak bir cisim keşfedilmiş, bu cismin her 700 "dünya günü"nde bir yıldızının etrafında bir tur döndüğü belirlenmişti.

Tabby’nin Yıldızı (Tabby’s Star) efsanesi keşfedildiği 2015'ten bu yana dünya dışı yaşam bulma umutlarından birisiydi.

Ancak astronomlar 'Mega uzaylı yapısı' olarak adlandırılan bir yıldızın etrafında dönen cismin gizemi çözdü.

Astrophysical Journal'da yayınlanan bir araştırmaya göre, söz konusu cisim bir toz bulutu.

Araştırma kapsamında yıldızdan yayılan ultraviyole ışığın, kızıl ötesi ışıktan daha fazla karardığı anlaşıldı.

Keşfedildikten birkaç ay sonra çalışmaya start veren ve Mart 2017’ye kadar cismi iki NASA teleskobu ile izleyen ekip adına açıklamalarda bulunan Huan Meng, sadece yıldız tozları,nın yıldızların ışıklarını bu şekilde dağıtabildiğinin altını çizdi.

Bilim dünyasında 'KIC 8462852' olarak adlandırılan yıldız, gezegenimizden yaklaşık bin ışık yılı uzaklıkta bulunuyor.