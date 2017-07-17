Mehmet Ali Acar, yaşamını kaybetti

Sürekli basın kartı sahibi, Enformasyon Dairesi’nden emekli gazeteci Mehmet Ali Acar hayatını kaybetti.

Ailesinin verdiği bilgiye göre, bir süredir rahatsız olan 72 yaşındaki Acar, bu sabahın erken saatlerinde İstanbul’da yaşamını yitirdi.

20 Eylül 1945'te Balıkesir köyünde doğan Mehmet Ali Acar, lise eğitiminden sonra fotoğrafçılık, matbaacılık ve gazetecilik konularında kendini geliştirerek birçok gazetede yazarlık ve yazı işleri müdürlüğü yaptı.

Çok iyi derecede Rumca ve İngilizce bilen Acar, 1967’de Bozkurt gazetesinde foto muhabiri olarak çalışmaya başladı ve 1974’e kadar bu görevi sürdürdü. 1974’te ise Zaman gazetesinde yazı işleri müdürlüğünü üstlenen Acar, 1979’a kadar burada görev yaptı. Ardından Yeni Zaman gazetesinin basımevi müdürlüğünü yürüten Mehmet Ali Acar, 1985’te de Enformasyon Dairesi’nin fotoğraf bölümünde çalışmaya başladı.

Fotoğrafları birçok gazetede yayımlanan Acar’ın cenazesinin İstanbul’dan getirilmesinin ardından Lefkoşa’da toprağa verileceği, kesin gün ve saatin daha sonra duyurulacağı belirtildi.

Acar; evli, 3 çocuk babası ve 5 torun sahibiydi.