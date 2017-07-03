Mehmet Ali Talat: Uluslarası baskı olmazsa bu konferanstan sonuç çıkmaz

İkinci cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat Ada TV’de Erçin Şahmaran’ın programına katılarak gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Crans Montana’daki Kıbrıs Konferansı’nı yorumlayan İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat "Şuan Rum tarafına güçlü bir müdaheleye ihtiyaç var, uluslarası baskı olmazsa bu konferanstan sonuç çıkmaz” dedi.

“Sonuç çıkmazsa da çabalar bitmez” d,iyen Mehmet Ali Talata “çabalar ancak KKTC tanınırsa biter” yorumunda bulundu.

Güvenlik ve Garantiler konusuna da değinen Talat, “Benim için etkin katılım siyasi eşitlik ve dönüşümlü başkanlık en iyi garanti ve güvenliktir, Türkiye buradan yenilerek gitmez ve Türkiye Rumların çözüm istemediğini görüyor” ifadelerini kullandı

Mehmet Ali Talat çözüm için Anastasiades'e oy veren Rumlar’ın büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını da vurguladı