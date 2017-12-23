Mehmet Çakıcı, Halkın Partisi'ne yüklendi

TKP-Yeni Güçler ile BKP’nin oluşturduğu Değişim ve Kurtuluş İttifakı dün akşam, YDÜ Kütüphane Konferan Salonu’nda düzenlediği etkinlikle, 7 Ocak Erken Genel Seçimi’nde yarışacak milletvekili adaylarını tanıttı. Gerçekleşen etkinlikte açılış konuşmasını BKP Başkanı İzzet İzcan yaptı. Ülkenin sevilen gruplarından SOS’in sahne aldığı gecede barış şarkıları hep bir ağızdan söylendi. TKP Başkanı Çakıcı’nın katılımcılara seslendiği konuşmasının ardından milletvekili adayları tek tek sahneye davet edilerek tanıtıldı.

İzcan: Bu yola hizmet etmek için çıktık

Açılış konuşmasını yapan BKP Başkanı İzzet İzcan “Bu yola hizmet etmek için çıktık. Oluşturulan İttifak yapılanlara rağmen parlamentoya girecek ve 8 Ocak sabahı herkes bu gerçeği görecek. İktidarda olanlar yolsuzluk batağına battı, bu yolsuzluğa son vereceğiz. Bu ülkede vatandaşlar geçim sıkıntısı çekerken başbakan milyon dolarlarla oynuyor, halkın artık sabrı kalmadı. Ülkenin büyük bir kısmı yoksulluk yaşarken küçük bir kısmı zenginlik içerisinde hayat sürüyor, bu adaletsizliği kaldırmak için halktan destek istiyoruz” dedi

Çakıcı: TKP’den korkuyorlar

TKP Genel Başkanı Mehmet Çakıcı ise gecede yaptığı konuşmada şunları söyledi “Seçim sürecinde bütün partiler TKP’yi kötü göstermeye çalışıyor, TKP’den korkulduğu çok belli. Kamuoyu araştırmalarında TKP’nin kilit parti olduğunu görüyoruz. Bu hiç kimsenin değiştiremeyeceği bir gerçek. İstedikleri kadar yalan haber yapsınlar, istedikleri kadar yalan anket yayınlasınlar bu seçimde bu parti meclise girecek.Bazı partiler kendi gazetelerinde bizi karalamak için kampanya başlattı ama bu halk bizim yanımızda olduğu sürece biz kendi yolumuzda yürürüz. Halkın önüne çok iyi bir kadro ile çıkıyoruz ve hükümete ortağız. Bozuk düzeni değiştirmek ve emekçinin yanında olmak için halktan destek istiyoruz” dedi

Halkın Partisi’ne bakın yeni diye çıktı ortaya. UBP’nin yeni dönem çocukları yeni parti kurdu. Ne Ercan’dan bahsediyorlar, ne vergi ne tarım reformundan bahsediyorlar. Davutoğlu’nun partisi olarak çıkan bu HP bize değişimden bahsediyor".