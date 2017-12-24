Mehmet Çakıcı: Projelerimizle geliyoruz

PROJE ÇOK KAYNAK VAR: TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Çakıcı, temel projelerinin “vergi reformu”, “ucuz maliyetli sosyal konut”, “her eve bir maaş” ve ücretsiz üniversite eğitimi olduğunu anlattı. Vergi reformuyla ciddi bir kaynak sağlanacağını ifade eden Çalıcı, “İşsiz ve aç kalan insanlarımız var. Bu insanlar için bu kaynaklar kullandırılacak” dedi

“HALK GERÇEKLERİ GÖRÜYOR”: Çakıcı: İlk başlarda anketlerle algı operasyonu denendi. Kıbrıs Türk halkı şimdi neyin ne olduğunu gördü. Taşlar yerine oturmaya başladı. Kıbrıs Türk halkı aptal değil kimse onları aptal yerine koyamaz

Havadis/Bertuğ TOPAL

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, 7 Ocak erken genel seçimlerinde başarılı olacaklarına inançlarının tam olduğunu ifade ederek, halka ve özellikle orta direk denilen kesime karşı sorumluluklarını olduğunu söyledi.

Çakıcı, seçim döneminde bir çok projelerini halka anlatma imkanı yakaladıklarını da kaydeden Çakıcı, vergi muafiyetlerinin minimum seviyeye çekileceğini buradan çıkacak kaynakla da yardıma muhtaç vatandaşlara hizmet vereceklerini ifade etti.

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, 7 Ocak erken genel seçimleri öncesinde hedeflerini ve partisinin durumunu Havadis Haber Editörü Bertuğ Topal’a anlattı.

Soru: Seçim çalışmaları devam ediyor. Seçim kampanyası nasıl ilerliyor? Oluşan havadan memnun musunuz?

Çakıcı: Başladığımızdan çok ilerdeyiz. Balon anketler dönemi bitti, herkesin ayakları yere basmaya başladı. Gerçek anketler gün yüzüne çıkmaya başladı. Ve orada da TKP Yeni Güçler’in kilit parti olduğunu görmeye başladık. Bir gerçek var ki üstümüzde bir algı operasyonu oldu. Aslında bu Kıbrıs Türk halkı üzerinde oldu. Bazı kesimlerin algı yaratma girişimiydi. Bunları yaratmaya çalışan partilerden biri UBP’ydi, meteoroloji mühendisi olan anketten anlamayan arkadaşın yaptırdığı anketler ve oradan verdiği hava ile ortaya çıktı. Bir de bazı zengin iş adamlarının algı operasyonları ile bazı isimler ön plana çıkarılmaya çalışıldı. Belki de bu isimler ülkede en sevilmeyen insanlardır. Bazı partilerin oyları abartılıydı hep. Bir dizayn operasyonu yapıldı. Şu anda başlangıcı endişe vericiydi çünkü bunda başarılı olunabilirdi. Ama galiba sonu güzel oluyor. Şu anda izlediğim kadarıyla Kıbrıs Türk halkı neyin ne olduğunu gördü ve taşlar yerine oturmaya başladı. Kıbrıs Türk halkı aptal değil kimse onları aptal yerine koyamaz. Kıbrıs Türk halkı şimdi bütün gerçekleri görmeye başladı.

Soru: Neden Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler üzerinde bir algı operasyonu yapılıyor?

Çakıcı: Kişisel nedenleri de var bu algı operasyonlarının. Çok özel bir zümre var burada. Bu sistemden beslenen bir kesim var. Para kazanıyor, menfaat elde ediyor, araziler elde ediyor ve bunun üzerine bir sistem kuruldu. Zaman zaman da bunun üzerine milliyetçi bir söylemle örtülüyor. Hırsızlıkların üstü vatan millet sakarya ile de örtüldü. Ama halk bıkkındır. Denedi de. UBP’yi de CTP’yi de denedi. Ama son dönemde bunlardan da kurtulmaya çalıştı ama kurtulamadı. Şimdi orta direk ezildi. İnsanlar işsiz kaldı, siftah etmeden dükkanını kapatan esnaf, haksızlığa uğrayanlar oldu. Birileri 9 milyon TL’lik elektrik borçlarını ödemezken, birileri 500 TL’lik elektrik borcunu ödeyemedi diye elektriği kesildi.

TKP’nin tefeciliği ortadan kaldıracak faiz yasası önerisi var. Dolayısıyla tefeciler bizden rahatsızlar. Büyük bazı finans kuruluşları bizden rahatsız.

Vergi reformu dedik orada da büyük sınırsız vergi muafiyetleri olan turizmcilerden bu vergileri alacağız. Dolayısıyla bu rantı elde edenler bizden rahatsız.

Çiftçilikte zenginlik sınırı getireceğiz dedik. Büyük çiftçilerden yardımları azaltacağız dedik. Oradan kesilenleri küçük orta boy çiftçilere vereceğiz dedik. Bu açıdan bakıldığında gerçekten biz büyük dev şirketlerden orta direği geliştirmeye yönelik hedeflerimiz var. Bu da büyük bir korku yaratıyor. Bizim ilerlemememiz için de rakip partiler destekleniyor. Biz kötü gösterilmeye çalışıyoruz.

İkincisi eski partim TDP’yi yüksek göstererek TKP’yi ne kadar tırpanlayabiliriz stratejisi yürütülüyor.

Gizli bazı ellerin de hücuma geçtiklerini görüyorum. Bu anlamda da TKP’nin hiçbir kişiye biat etmemesi de korku yaratıyor. Buna Kıbrıs Türk halkı hiçbir şekilde izin vermedi.

Soru: TKP’nin projeleri nelerdir? Vatandaşlara neler vaad ederek seçimlere giriyorsunuz?

Çakıcı: Türkiye’de sosyal konut projeleri ile ilgili proje çalışması yaptırdım. Bu çalışmayı Müteahhitler Birliği ile paylaştım. Oradan çıkardığımız projelerle ortaya bir nokta koyduk. Dedik ki kaynak yurtdışından bulunacak. Devlet bunu getiren müteahhitlerimize kefil olacak. Dolayısıyla devletin cebinden bir şey çıkmıyor. Siz yalnız kendi insanınıza bazı imkanlar sağlıyorsunuz. Elektrik ve yol götürülmesi gibi hizmetler devletten olacak. Ortaya bir tek maliyet kalıyor. 80 metre kare bir daireyi siz 20 yıllık faizle, faizleri de devlet desteğiyle düşürürseniz aslında 20 yıllık bir projeyi vatandaşa sağlayabilirsiniz. 80 bin TL maliyetin olduğu, 20 bin TL kredinin olduğu bir projeyi yapabilirsiniz. Ayda 500 ile 700 lira arasında bir maliyetin çıkabildiğini gördük biz. Yeter ki niyet olsun.

Her eve bir maaş dedim. Kaynağı da vergi reformudur. Sınırsız vergi muafiyetlerini, 5 yıldan fazla vergi muafiyetlerini kaldıracağımızı söyledik. Turizm ve diğer büyük şirketlere vergi muafiyetlerini kısıtlayacağımızı, oradan elde edeceğimiz kaynağın ki bunun bir buçuk milyar TL getirisi var. Yüzde 10’unu bile alsak ki gelir vergisi yüzde 20’dir. Vergi muafiyetlerinden gelen kaynak esnaf için orta direk için kullanılacak.

İşsiz ve aç kalan insanlarımız var. Bu insanlar için bu kaynaklar kullandırılacak. Bu insanları görmezden geliyor mevcut hükümetler biz buna izin vermeyeceğiz.

Birileri bu ülkenin sağladığı imkanlarla Maldiv adası yapacak, diğer taraftan da bazı insanlar aç kalacak.

Başarılı gençlerimiz üniversiteyi ücretsiz okuyacak dedik. Sanki lüks bir şey söylemişiz gibi tepki gösterdiler. Dünyanın her yerinde insanlar ücretsiz eğitim alabilirler. Biz de burada bunu yapabiliriz. Kredilendirmeden de vazgeçtik daha da iddialısını söylüyorum. Kıbrıslı Türk gençlerin ücretsiz öğrenim görmesi için düzenleme yapacağız. Bunların altyapıları da hazırdır. Her bir üniversite 200 Kıbrıslı Türk okutsa bu üniversitelere çok mu fazla gelir? Hayır.

Kıbrıs Türk Hava Yolları gibi bir hava yolarımız olmalıdır. Projelerle halkın karşısına çıkıyoruz. Bunları düzeltecek ve yürüyeceğiz. Bazı konuları size hiçbir parti söyleyemez. Kimse büyük aileleri, turizmcileri ve tarımda büyük çiftlik ağalarını karşısına almak istemez. Bunları UBP, CTP, DP yapmadı. Halkın Partisi de yapamaz çünkü UBP’nin çocukları gibi bir görüntü çiziyorlar. Kıbrıs Türk Halkının elinde TKP Yeni Güçler gibi bir alternatif var.

Soru: Birçok bölgeyi gün gün geziyorsunuz. Halka yapacaklarınızı anlatıyorsunuz. Toplumdan nasıl tepkiler alıyorsunuz?

Çakıcı: Toplumdan çok iyi tepkiler alıyoruz. Acayip bir hava yakalamış durumdayız. Bu havayı daha da ileriye taşımak adına her gün çalışıyoruz. Bu çalışmaların meyvesini de 7 Ocak tarihinde alacağımızı umuyorum. Kıbrıs Türk halkına UBP, CTP, DP’nin bir alternatifi olduğunu göstermiş bulunuyoruz.

Soru: Toplumcu Kurtuluş Partisi’nin hedefi nedir? Kaç milletvekili çıkarmanız durumunda kendinizi başarılı sayacaksınız?

Çakıcı: Bizim hedefimiz kilit parti olmaktır. Bir yarım da diğer taraftadır, TDP’dedir. Ben gelecekte partilerimizi birleştirip tek başına iktidara yürümemiz gerektiğine inanan biriyim. Orası da bizim. Şu an yönetimde olanlar bize hakaret etmekle meşgulseler de ben o cevapları kendilerine vermedim. Sol söyleme yakışmayan cümleler var. Biz öyle bakmıyoruz. TDP ve TKP bizim gönlümüzde gelecekte birleşmesi gerek ve TKP Yeni Güçler olarak yola devam etmesi gereken bir oluşumdur. İlk adımımız kilit parti olmaktır. Eğer bu projeleri hayata geçirmez isek de gerekirse seçimden de korkmamayı da biliriz.

Balon anketler geride kaldı. Gerçek kamuoyu araştırmaları bize TKP Yeni Güçler’in var olduğunu bize gösteriyor.

Soru: Meclis’e girmeniz durumunda hangi partilerle koalisyon için görüşeceksiniz? Bu partiler İçerisinde TDP var mı?

Çakıcı: Ben TDP’nin baraj sorunu yaşayacağını düşünüyorum. Çünkü geçmişten bilirim geriye dönüp baktığımda buna benzer filmler gördüm siyasette. TDP kendi yaralarını tamir edemedim. TKP eksiklerini CTP’den, SDP’den toparladı. BKP katıldı. Biz bir birlik yarattık. Kimsenin bunu görmemezlikten gelmemesi gerek.