Mehmet Çakıcı'dan 'anket' tepkisi

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, şarlatan anketlerin foyasının meydana çıktığını belirterek, gerçek bilim insanlarının akademisyenlerin yaptığı çalışmalarda, tüm gerçeklerin gün yüzüne çıktığını belirtti. TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Çakıcı, Kıbrıs Postası’nın bugün manşetten aktardığı, Akademik Sürekli Eğitim Merkezi’nin (AKSEM) yaptığı anket sonuçlarını yazılı açıklamayla değerlendirdi. Mehmet Çakıcı, TKP Yeni Güçler’in büyük bir yükseliş içinde olduğunun görüldüğünü belirterek, gerek üçlü koalisyonlarda gerek ikili koalisyonlarda hükümetin kilit bir partisi konumunu sürdüreceğini kaydetti. Bazı kesimlerin bu gerçeği bastırmaya çalışsalar da bastıramayacaklarını kaydeden Çakıcı, Kıbrıs Postası’nda yayınlanan ankette bu gerçeğin bir kez daha gözler önüne serildiğini kaydetti.

Çakıcı, “TKP Yeni Güçler, DP ve Halkın Partisi’ni geçerek üçüncü sıraya yerleşmiş durumdadır. Bu anlamda da hükümeti belirleyen parti konumuna geldiği de görülmüştür. Bu ciddi desteğin halk tarafından verildiğini görmekteyiz. TKP Yeni Güçler’e yönelik yapılan karalama kamuoyu anketlerinin de artık işe yaramadığını ve buna halk 7 Ocak’ta cevap verecektir” şeklinde konuştu. Halkın daha önce yapılan anketlere itibar etmediğini, akademik ve bilimsel anketlere daha fazla güvendiğini belirten Çakıcı, sonuçların bu şekilde çıkmasındaki en etkili noktalardan birinin, seçim bildirgesinde yer alan sosyal politikaların halk tarafından itibar görmesi olduğunu kaydetti.

Çakıcı, “Vatandaşın, 2+1 bir evin 500 TL aylıkla ön peşinatsız sahip olabilmesinin önünü açan Sosyal konut projesine gösterdiği ilgi başta olmak üzere, her eve en az bir maaş, Faiz Yasası’nın kaldırılacak olması. Yine pahalı olan uçak biletlerinin ortadan kaldırılması için KTHY’nın tekrar kurulması, işsiz kadın ve gençlerimiz için 50 Bin TL değerinde devlet desteği verilmesi. Askerlik girdabı içerisinde İngiltere başta olmak üzere ülkelerine gelemeyen gençlerimizin artık ülkelerine dönmelerinin önünü açacak olan zorunlu askerliğin kaldırılarak profesyonel askerliğe geçişin sağlanması. Dar ve orta gelirli insanlarımızı güçlendirecek, Vergi Reformu yapılarak büyük dev şirketlerden elde edilecek gelirlerin bu insanlara aktarılacak olması. Tarım reformunun yapılarak, çiftçilikte dev şirketlere sınırlama getirilmesi gibi sosyal politikaların, halk tarafından kabul gördüğünü ve onaylandığını görüyoruz. Bunun da TKP Yeni Güçler’in büyümesinde önemli bir etken olduğu kanaatindeyiz” ifadelerini kullandı.