Mehmet Demirkol: Beşiktaş, taşın suyunu çıkardı şimdi dağı delmesi gerekiyor

Fanatik yazarı ve spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Beşiktaş-Bayern Münih eşleşmesinin ardından, ‘’Beşiktaş deplasmanda gol atar. Önemli olan savunma ve Fabri’nin oyunları. Bayern’e topu uzaklaştırarak direnemezsiniz. Geniş alanda ve hızlı oynuyorlar bunun adı zor görev’’ dedi.

Beşiktaş’ın buralara taşın suyunu çıkararak geldi şimdi dağı gelmesi gerekiyor diyen Demirkol’un 12.12.2017 tarihinde Fanatik’te ‘’Dağı Delmek’’ başlığıyla yayınlanan yazısı şöyle:

Bayern Münih’in son Frankfurt maçındaki yedek kulübesinin değeri 200 milyon Euro’nun üzerindeydi. Bu kupayı 5 kez kazanmış bir futbol devinden bahsediyoruz. Son Dünya Şampiyonu’nun iskeletine sahip dünyanın en büyük futbol markalarından biri. Heynkess öncesi Ancelotti’yle girdikleri kriz büyük ihtimalle oyuncularla İtalyan hoca arasındaki anlaşmazlıklardan kaynaklanıyordu. Büyük takım refleksi gösterip hemen komutanı değiştirdiler. Çünkü büyük takım beklemez. Bu da işe yaradı.

Ligde 1 Şampiyonlar Ligi’nde bir kez yenilmişlerdi. Şimdi emeklilikten dönen 2 kez Avrupa şampiyonu apoleti olan 70’lük hocayla yeniden genetiğini hatırlamış görünüyorlar. Beşiktaş, Bundesliga 2.sini iki kez yendi. Ancak unutulmaması gereken Bayern’in Bundesliga’nın bu sene Avrupa’da yaşadığı krizden çok da etkilenmeyeceği. Çünkü Bayern Almanya’dan büyük. Şenol hoca ve ekibinin Real’den sonra istenmeyen 2. rakibi çektiği açık. Ancak bu zor görevin takıma yansımasının kamuoyundan farklı olacağını düşünüyorum. Özellikle Türk oyuncular için bu eşleşme bir kariyer zirvesi olacak.Cenk, Tolgay ve Oğuzhan’ın muhtemelen kariyerlerinin başından hayal ettikleri 2 maça çıkacaklar. Buna Talisca, Fabri gibi piyasa yapmak isteyen oyuncular da katılacaktır. Şenol hocanın öncelikli hedefi oyunun Bayern’in istediği tempoda akmasını engellemek olacaktır. Deplasmanda savunma ve orta sahanın salt kesici bir oyunla değil topa mümkün olduğunca sahip olmakla bunu bunu başarabileceklerini düşünüyorum.

Kaybedecek bir şey yok!

Beşiktaş deplasmanda gol atar. Önemli olan savunma ve Fabri’nin oyunları. Bayern’e topu uzaklaştırarak direnemezsiniz. Geniş alanda ve hızlı oynuyorlar. Direkt ya da pas oyunu değil doğru ve yerinde bir karma oyun oynuyorlar. Bunun adı zor görev. Beşiktaş bu güne kadar taşın suyunu çıkarak geldi, şimdi bir dağı delmesi gerekiyor. İkinci turda en son 2011’de bir yıl öncesinin şampiyonu İnter’e yenildiler. Bunu tekrar etmek kimse için kolay değil. Ama vaat edilen zaferin büyüklüğünün de keyfi dayanılmaz. Uğraşmaya değer. Kaybedecek bir şey yok.