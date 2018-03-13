Mehmet Eziç, DAÜKariyer Haftası'nda konuştu

Kıbrıs Türk Ticaret odası Başkan Vekili Mehmet Eziç, DAÜ 6’ncı Uluslararası Kariyer Haftası Açılış Töreni'nde konuşma yaptı.

Eziç; KTTO'nun uluslararası tanınmış statüsü ile KKTC iş yaşamı ile ülkenin ekonomik ve toplmusal gelişimine yönelik faaliyetlerinden bahsetti. Eziç, güçlü bir ekonominin; potansiyelinin ve rekabet önceliklerinin farkında olan, bu konuda geleceğini şekillendiren bir ekonomi olduğunu belirtti. Bilgi birikimi, inovasyon kapasitesi ve gelişen dünya koşullarının ihtiyaç duyduğu becerilerle donatılmış eğitimli insan kapasitesinin ülkelerin gelişiminde en önemli araç olduğunu vurgulayan Eziç, ülkemiz için “daha fazla istihdam, daha fazla gelir ve daha fazla refah"ın arzulandığını belirtti.

Bir üniversitenin sadece akedemik çalışmaların uygulandığı bir merkez değil, aynı zamanda ihtiyaç duyulan kalifiye eleman yetiştirme kapasitese sahip bir kurum olduğunu söyleyen Eziç, öğrencilere geleceğe dair iş yaşamlarını etkileyecek öğütlerde de bulundu.