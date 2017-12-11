Mehmet Eziç: Herkes bir yerden beslenir, nemalanır

Yenidüzen Gazetesi'ne konuşan, iş insanı Mehmet Eziç, “Hepimiz konuşurken hep şikâyetçiyiz, neyin doğru olması gerektiğini de iyi kötü hepimiz biliyoruz aslında” diyerek, “‘Şu yanlış yaptı, bu yanlış yaptı’ deriz ama kendi kendimize kaldığımızda ‘böyle iyiyiz’ deriz. Çünkü herkes bir yerden beslenir, nemalanır” vurgusunda bulundu.

“Aslında Ordinaryüs Profesörün yapamayacağı bir sistem kurduk. Herkes bu sistemden mutludur” ifadelerinde bulunan Eziç, siyasete girme konusunda ise zaman zaman kendisi istese bile ailece karar aldıklarını ve siyasete girmeyeceğini açıkladı.

Mehmet Eziç'in açıklamalarından satır başları şöyle:

“Siyaset aslında ülke için yapılması gerekir ama bizde siyaset maalesef meslek oldu. Siyaseti meslek olmaktan çıkarmalıyız.”



“‘Böyle iyiyiz’… Hepimiz konuşurken hep şikâyetçiyiz, neyin doğru olması gerektiğini de iyi kötü hepimiz biliyoruz aslında. ‘Şu yanlış yaptı, bu yanlış yaptı’ deriz ama kendi kendimize kaldığımızda ‘böyle iyiyiz deriz. Çünkü herkes bir yerden beslenir, nemalanır.”



“Dövizdeki artış piyasayı inanılmaz etkiledi. 2018’de bu bizi daha da etkileyecek. Türkiye daha da sıkışacak, sıkıştık sonra dövizde oynayacak.”



“Biz kendi kendimize yeter duruma gelmeliyiz. Toplum olarak üretmeliyiz. Bunu siyasiler de söyler ama ben altını çizerek söylüyorum ‘verimli üretim’. Bu çok önemli ve kritik noktadır aslında…”



“Aslında ‘Ordinaryüs Profesörün yapamayacağı’ bir sistem kurduk. Herkes bu sistemden mutludur. Değişime aslında kendimizden başlamalıyız. Bireylerin, değişim için ellerini taşın altına koyması gerekir ama ‘ o değişsin de bakarım’ anlayışı var.”



“Siyasette gençleşme başladı. Bu olumlu ama toptan sistemi değiştirmeye ve bunu uygulamaya koymak için acı reçeteleri içmemiz lazım hepimizin, tüm sektörlerin. Çünkü odur yapılması gereken ama bu acı reçeteye hazır değil toplum. Bu da sürdürülebilir değildir.”

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