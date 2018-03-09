Mehmetçik: Kıbrıs’ta güneşli günler çok ama insanların çoğunda d vitamini eksikliği var

Dernek’ten yapılan açıklamaya göre, Diyabet Derneği’nin düzenlediği sohbet toplantısında konuşan Mehmetçik, D vitamininin sadece kalsiyum ve fosfor metabolizmasını düzenleyen bir vitamin olmadığını, eksikliğinde; diyabet, yaygın eklem ağrılarından karaciğer hastalıklarına, tiroid bezi fonksiyonlarından bazı kanser türlerine kadar ciddi birçok hastalığa neden olduğunu belirtti.

Mehmetçik, yılda ortalama üç kez, kanda D vitamini tetkiki yapılmasının faydalı olacağı tavsiyesinde bulundu.

Salı günü gerçekleştirilen sohbet toplantısında, testlerin ne olduğu ve doktorlar tarafından hangi durumlarda istendiği konuları da konuşuldu.

Sohbet toplantısı, her ayın ilk salı günü farklı konuk ve konularla tekrarlanıyor.