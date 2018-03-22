Mehmetçik’ten Afrin’de yardım eli

Mehmetçik, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden arındırılan Afrin’de halka gıda yardımında bulundu, sağlık taraması yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için 20 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı" sürüyor.

Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin terörle mücadeleye yönelik kararlarıyla BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde devam eden harekatta Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösteriliyor. Mehmetçik, Afrin merkezinin teröristlerden arındırılmasının ardından bölge halkına yardım eli de uzattı. Güvenlik güçleri, ilçe merkezinin kuzeybatısında yaşayanlara gıda yardımında bulundu, sağlık taraması yaptı.

Zırhlı araçlarla bölgeye giden Mehmetçik'e bölge halkı sevgi gösterilerinde bulundu. Bölge güvenliğinin alınmasının ardından askerler, halka gıda yardımında bulundu. Çocuklarla da yakından ilgilenen askerler, onlara çikolata ve lokum ikram etti. Daha sonra askeri sağlık görevlileri mahallede sağlık taraması yaptı. Hastalara ilaç verilirken halk Mehmetçik'e teşekkür etti.