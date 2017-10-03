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Meksika’da trafik kazası: 15 ölü, 30 yaralı

03/10/2017

Meksika’da trafik kazası: 15 ölü, 30 yaralı
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Meksika’da meydana gelen trafik kazasında 15 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Jalisco eyaletine bağlı Guadalajara kentinin 60 kilometre doğusunda bir otobüs yağış nedeniyle kayganlaşan otoyoldan çıktı.

Devlet Sivil Savunma Koordinatörü Trinidad Lopez, yerel medyaya yaptığı açıklamada, olay anında 11 kişinin ve kazanın ardından hastaneye kaldırılan 4 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Lopez, 30 kişinin tedavilerinin devam ettiğini aktardı.



TAGS: meksika, trafik kazası
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