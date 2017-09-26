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Meksika'daki depremde ölenlerin sayısı 325'e ulaştı

26/09/2017

Meksika'daki depremde ölenlerin sayısı 325'e ulaştı
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Meksika'da geçen hafta salı günü meydana gelen 7,1  büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 325'e yükseldiği  bildirildi.

Ulusal Sivil Savunma Koordinatörü Luis Felipe Puente, sosyal medya  hesabından yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle 186'sı başkent Meksiko'da olmak  üzere toplam 325 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Meksika'da, 8 Eylül'de meydana gelen 8,1 büyüklüğündeki diğer bir  depremde 96 kişi yaşamını yitirmişti.



TAGS: meksika, deprem, Meksika
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