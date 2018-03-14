Memduh Ulugün cinayetinde önemli gelişme

Alsancak'ta sokak ortasında cinayete kurban giden Memduh Ulugün'ün otopsi raporu açıklandı.

Aldığı bıçak darbeleri sonucu yaşamını yitiren Memduh ULUGÜN’ün otopsisi bugün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapıldı.

Memduh ULUGÜN’ün ölüm sebebinin “kesici, delici alet yaralanmasına bağlı olarak gelişen, iç organ yaralanması ve iç kanama” sonucu olduğu tespit edilmiştir" denildi

KİRACILAR DEHŞET SAÇTI:

Alsancak’ta, Alsancak Belediyesi Su İşleri Bölüm Amiri 53 yaşındaki Memduh Ulugün, kiracısı ve eşi tarafından öldürüldü. Kiracısı Meryem Doğu ve eşi Mehmet Doğu ile görüşmeye giden Ulugün, başlayan tartışmanın ardından göğsüne aldığı çok sayıda bıçak darbesi ile yaşamını yitirdi



ADAM TUTTU, KADIN BIÇAKLADI:

Havadis’in edindiği bilgilere göre cinayeti kadının işlediği ifade edildi. Kavga nedeni henüz bilinmezken, Meryem Doğu’nun eşi sık sık, “Karışmayın, namus meselesi bu” deyip durdu. Görgü tanıkları, Mehmet Doğu’nun Ulugün’ü tutarken, Meryem Doğu’nun da acımasızca bıçakladığını gördü. Mehmet Doğu’nun da Ulugün’ü bıçakladığı belirtildi