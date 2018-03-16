Memduh Ulugün cinayetinde şok detayları

Alsancak’ta meydana gelen ve Memduh Ulugün’ün yaşamını kaybettiği cinayetle ilgili tutuklanan Mehmet Doğu ve Meryem Doğu, 2 günlük tutukluluk sürelerinin dolmasının ardından bugün yeniden Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Polis bugün , Girne Kaza Mahkemesinde yine yoğun güvenlik önlemleri aldı. Zanlılar mahkemeye çıkarılırken, cadde trafiğe kapatıldı.

Meselenin tahkikat subayı Müfettiş Eren Gözügüzel mehkemede verdiği yeminli ifadede, zanlılar Mehmet Doğu ve Meryem Doğu’nun , 13 Mart’ta Alsancak’ta meydana gelen teaamüden adam öldürme, kanunsuz bıçak taşıma suçlarından methalder olduğunu söyledi.

13 Mart Salı günü yaşanan olayı anlatan Polis Gözügüzel, olay yerine çağrılan Ulugün’ün, aracından inmeye çalışırken, Meryem Doğu tarafından bir kez göğsünden bıçaklanarak ağır yaraladığını söyledi.

Memduh Ulugün’ün yaralandıktan sonra kaçmaya çalışırken Mehmet Doğu tarafından tutulduğunu Meryem Doğunun da beş kez daha maktulü göğsünden bıçakladığını ve ölümüne neden olduğunu anlatan Polis, mesleyle ilgili, 8 kişinin sorgulandığını, 6 kişinin ifadesinin alındığını zanlıların doktor kontrolünden geçirldiğini, zanlı telefonlarının emare olarak alındığını belirtti. Eren Gözügüzel, telefon kayıtlarında Zanlı Meryem Doğu ve mektül Ulugün arasında , gönül ilişkisi olduğunu gösteren tespitler olduğunu da aktardı..

Tahkikat sorumlusu zanlıların 7’şer gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Girne Kaza Mahkemesi yargıcı Mesut Mesutoğlu da, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların tutukluluk sürelerinin7’şer gün daha uzatılması emrini verdi.