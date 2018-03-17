Memduh Ulugün cinayetinin ardından kan donduran itiraf
Memduh Ulugün’ü bıçaklayarak öldüren Doğu çifti dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Meryem Doğu’nun mahkeme salonunda okunan ifadesi infial yarattı
17/03/2018
İTİRAF ETTİ
Meryem Doğu polise verdiği ifadede eşi Mehmet Doğu’nun isteği üzerine Memduh Ulugün’ü öldürdüğünü itiraf etti. Soruşturmanın devamı nedeniyle zanlılara 7’şer gün daha tutukluluk verildi
EVDE GÖRÜŞTÜLER
Polis dünkü duruşmada cinayete ilişkin ulaştığı detayları anlattı. Cinayet tarihinde Memduh Ulugun’ün sabah saatlerinde Doğu çiftinin evinde olduğu ve konuştukları ortaya çıktı
MESAJLAR MERCEK ALTINDA
Polis cinayetin ardından Meryem Doğu ve Memduh Ulugün’ün cep telefonu mesajlarına ulaştı. Mesajlarda Doğu ile Ulugün arasında bir gönül ilişkisi olduğunu doğruladı. Zanlıların cep telefonlarındaki görüntü ise maktul ile cinayet günü bir araya geldiklerini ortaya çıkardı
TECAVÜZ YOK
Zanlı Meryem Doğu, maktulün kendisine tecavüz ettiği iddia etmesinin üzerine önceki gün doktor kontrolünden geçirildi. Kadın doğum uzmanı tarafından yapılan kontrollerde tecavüz iddiasını destekleyici bir bulguya rastlanmadı
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