'Meme Polikliniği' hasta kabulüne başladı

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Adil Özyılkan yazılı açıklama yaparak, “Aralık ayından itibaren hastanemiz dahilinde, acil servis yanında bulunan odada kurulan Meme Radyolojisi Polikliniğimizde hasta kabulüne başlamış bulunmaktadır” dedi.

Açıklamada, Perşembe günleri Radyoloji uzmanları Dr. Fatma ÇelikYabul ve Dr. Sinem Şığıt İkiz’in hasta kabul ettiği, söz konusu polikliniğe radevuların, kişilerin bizzat başvurusu veya hekim sevki üzerine radyoloji kliniği sekreterliğinden verildiği kaydedildi.

Hastalardan randevuya gelirken yanlarında eğer varsa, eski mamografive meme ultrasonografilerini getirmesinin istendiği belirtilen açıklamada, güçlenen Radyoloji uzman kadrosu ile birlikte bu poliklinikte hastalara daha hızlı ve etkin hizmet vermenin amaçlandığı ifade edildi.

Açıklamada, Meme Radyolojisi Polikliniğinde, mamografisi değerlendirilen hastaların meme ultrasonografi tetkikinin yapılarak, gereklilik halinde hastaların hızlıca meme biopsy işleminin uzman hekimler tarafından yapılabildiği aktarıldı.

Açıklamada, “Hastanemiz Radyoloji Klinik şefi Dr. Dilaver Akdur’un teklifi ve Başhekimimiz Dr. Bülent Dizdarlı’nın onayıyla açılan polikliniğimizde amacımız kadın hastalarımızın olası bir meme kanseri durumunda daha hızlı tanı almasını sağlamaktır. Polikiniğimizin başlangıcından bugüne geçen ilk 3 haftasında yapılan biopsiler sonucunda 2 hastamız meme kanseri tanısı almış ve gerekli uzmanlara hızlıca yönlendirilmişlerdir. Meme kanseri sıklığı maalesef artmaktadır.

Ancak tanı-tedavi olanakları da günümüzde aynı oranda hızlı bir gelişme göstermektedir. Radyoloji Kliniğinin deneyimli uzman kadrosu ve yeterli donanıma sahip cihazları ile halkımıza kaliteli ve hızlı bir hizmet vermeye çalışmaya devam edecektir” ifadelerine yer verildi.