Azalan östrojen hormonu nedeniyle menopoz döneminde vücudunuzda fiziksel değişiklikler meydana gelebilir. Özellikle artan kilo sorununa karşı aşağıdaki 9 tüyoya mutlaka göz atın.

Ortalama 45-55 yaşlarında kadınlarda etkileri görülmeye başlanan menopoz, yumurtalıkların görevini sona erdirme durumudur. Östrojen hormonunun azalmasına bağlı olarak sıcak basması, duygusal değişiklikler, kalp rahatsızlıkları, eskisine göre vücutta farklılıkların meydana gelmesi gibi durumlarla beraber metabolizma hızında da azalma görülür. Hızı azalan metabolizma eskisine göre daha az enerji harcadığından beslenmesine dikkat etmeyen kadınlarda kilo artışı görülür. Ancak bireye uygun beslenme düzeni ve egzersizle kilo sorunu ortadan kaldırılabilir.

Beslenmenizi Gözden Geçirin

Yaklaşık 3 saat aralıklarla ana ve ara öğünlerinizi düzenleyin. Az ve sık beslenme düzeni uygulayın.

Kalsiyum Tüketimini Artırın

Azalan östrojen hormonuyla beraber kemik ve diş sağlığı için kalsiyum ihtiyacı artar. Bununla beraber yeterli düzeyde alınan kalsiyumun sporla beraber özellikle karın bölgesindeki yağ yakımında etkili olduğu görüldüğünden az yağlı süt gurubu tüketimini artırın.

Beslenmenizi Lif Yönünden Zenginleştirin

Besin lifi tok kalma süresini uzattığından ve bağırsakların çalışmasını düzenlediğinden tüketimi önem kazanır. Beyaz un yerine tam tahıllı un ve mamulleri, pirinç yerine bulgur, kepekli makarna, mevsimine uygun taze sebze ve meyveleri tüketmeye çalışın.

Su Tüketimini Artırın

Metabolizmanın düzenli çalışması için günde mutlaka 2 litre su için.

Düzenli Fiziksel Aktivite Yapın

Menopoz döneminde yavaşlayan metabolizmaya bağlı olarak vücudun harcadığı enerji azaldığından kilo artışı olmaması için düzenli olarak spor aktivite yapılması kilo artışının önüne geçer.

Menopozda kilo vermenizi sağlayacak 9 tüyo

Omega-3 Yağ Asitlerine Mutlaka Yer Verin

Genel sağlık durumunu iyileştirmesi ve kilo vermeye destek olması için yağlı balıklar, fındık, badem, ceviz, keten tohumu ve yağı, brokoli, semizotu gibi omega-3 yağ asidi kaynaklarını beslenmenizde bulundurun.

D Vitamini Seviyenizi Kontrol Edin

Kilo verme döneminde güçlü etkisi bilinen D vitamini yetersizliği toplumumuzda kadınlarda sık görülmektedir. Günlük olarak 15 dakika güneşlenme süreniz olsun. Belirli zamanlarda seviyesini kontrol ettirip gerekirse takviye alabilirsiniz.

Menopozda kilo vermenizi sağlayacak 9 tüyo

Fazla Tuzu Hayatınızdan Çıkarın

Tüketilen fazla tuz vücutta su tutumuna neden olduğundan rahatsızlık verir ve kilo artışı gösterir. Bu nedenle yemeklere ekstra tuz eklemek yerine baharat kullanın. Özellikle acı baharat kullanımı metabolizmayı hızlandırdığından harcanan enerjiyi de artırır.

Sigara-Alkol Tüketmeyin, Kafeinli İçecekleri Sınırlandırın

Sigara, alkol ve kafeinli içeceklerin fazla tüketimi menopoz dönemi şikayetleri artırır. Ayrıca sağlığa olan olumsuz etkilerinden dolayı kilo vermeyi engeller.