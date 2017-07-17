Merak edilen düğünden ilk fotoğraf geldi
İki ay önce Snapchat'in Ceo'su Evan Spiegel ile evlenen top model Miranda Kerr'in düğün fotoğrafları ortaya çıktı.
17/07/2017
Yaklaşık iki yıldır birlikte olan dünyaca ünlü Avustralyalı model Miranda Kerr ile Snapchat’in kurucusu Evan Spiegel geçtiğimiz aylarda dünyaevine girmişti.
40 kişilik davetli katılımıyla aile arasında gerçekleşen törenden daha önce basına hiç fotoğraf yansımamıştı.
Fotoğraflar Miranda Kerr'in Instagram hesabından alınmıştır
Dün ilk kez düğün fotoğrafını paylaşan Miranda Kerr'in Dior Haute Couture marka gelinliği sosyal medyayı ikiye böldü.
Fotoğraflar Miranda Kerr'in Instagram hesabından alınmıştır
Bazı takipçileri Kerr'in gelinliğini 'çok sade ve güzel' bulurken bazıları da gelinliğinin 'çok basit' olduğu mesajını paylaştı.
Fotoğraflar Miranda Kerr'in Instagram hesabından alınmıştır