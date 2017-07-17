Merak edilen düğünden ilk fotoğraf geldi

Yaklaşık iki yıldır birlikte olan dünyaca ünlü Avustralyalı model Miranda Kerr ile Snapchat’in kurucusu Evan Spiegel geçtiğimiz aylarda dünyaevine girmişti.

40 kişilik davetli katılımıyla aile arasında gerçekleşen törenden daha önce basına hiç fotoğraf yansımamıştı.



Fotoğraflar Miranda Kerr'in Instagram hesabından alınmıştır

Dün ilk kez düğün fotoğrafını paylaşan Miranda Kerr'in Dior Haute Couture marka gelinliği sosyal medyayı ikiye böldü.



Fotoğraflar Miranda Kerr'in Instagram hesabından alınmıştır



Bazı takipçileri Kerr'in gelinliğini 'çok sade ve güzel' bulurken bazıları da gelinliğinin 'çok basit' olduğu mesajını paylaştı.





Fotoğraflar Miranda Kerr'in Instagram hesabından alınmıştır