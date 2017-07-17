HABER KIBRIS

Merak edilen düğünden ilk fotoğraf geldi

İki ay önce Snapchat'in Ceo'su Evan Spiegel ile evlenen top model Miranda Kerr'in düğün fotoğrafları ortaya çıktı.

17/07/2017

Merak edilen düğünden ilk fotoğraf geldi
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Yaklaşık iki yıldır birlikte olan dünyaca ünlü Avustralyalı model Miranda Kerr ile Snapchat’in kurucusu Evan Spiegel geçtiğimiz aylarda dünyaevine girmişti.

 40 kişilik davetli katılımıyla aile arasında gerçekleşen törenden daha önce basına hiç fotoğraf yansımamıştı.

Merak edilen düğünden ilk fotoğraf geldi
Fotoğraflar Miranda Kerr'in Instagram hesabından alınmıştır

Dün ilk kez düğün fotoğrafını paylaşan Miranda Kerr'in Dior Haute Couture marka gelinliği sosyal medyayı ikiye böldü.

Merak edilen düğünden ilk fotoğraf geldi
Fotoğraflar Miranda Kerr'in Instagram hesabından alınmıştır

Bazı takipçileri Kerr'in gelinliğini 'çok sade ve güzel' bulurken bazıları da gelinliğinin 'çok basit' olduğu mesajını paylaştı.
 

Merak edilen düğünden ilk fotoğraf geldi
Fotoğraflar Miranda Kerr'in Instagram hesabından alınmıştır



TAGS: miranda kerr, miranda kerr evlendi, evan spiegel
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